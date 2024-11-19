Минское «Динамо» обыграло «Авангард» в выездном матче чемпионата КХЛ

Вначале инициативой владели хозяева. Счет был открыт уже на 4-й минуте. Постарался белорусский легионер «ястребов» Игорь Мартынов. И в дальнейшем больше времени в атаке проводили россияне. Но цифры на табло не менялись. Едва игра возобновилась после перерыва, как Вадим Шипачев нивелировал отставание. В середине периода Вадим Мороз вывел «зубров» вперед. Спустя 5 минут Крис Тирни увеличил отрыв. «Авангард» не остался в долгу – 2:3. На старте третьей 20-минутки Мороз оформил дубль, сделав преимущество комфортным. А под конец встречи Горбунов устанавливает окончательные цифры – 5:2 в пользу «Динамо». С выезда наш клуб возвращается с 4 очками из 6 возможных.