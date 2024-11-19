Прямой эфир

Минское «Динамо» обыграло «Авангард» в выездном матче чемпионата КХЛ

19 ноября 2024 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минское «Динамо» в приподнятом настроении возвращается с выездного турне в КХЛ. В заключительном поединке подопечные Дмитрия Квартальнова перебросали омский «Авангард», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» обыграло «Авангард» в выездном матче чемпионата КХЛ-1

Вначале инициативой владели хозяева. Счет был открыт уже на 4-й минуте. Постарался белорусский легионер «ястребов» Игорь Мартынов. И в дальнейшем больше времени в атаке проводили россияне. Но цифры на табло не менялись. Едва игра возобновилась после перерыва, как Вадим Шипачев нивелировал отставание. В середине периода Вадим Мороз вывел «зубров» вперед. Спустя 5 минут Крис Тирни увеличил отрыв. «Авангард» не остался в долгу – 2:3. На старте третьей 20-минутки Мороз оформил дубль, сделав преимущество комфортным. А под конец встречи Горбунов устанавливает окончательные цифры – 5:2 в пользу «Динамо». С выезда наш клуб возвращается с 4 очками из 6 возможных.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты «Немана» на домашней площадке нанесли поражение «Динамо-Молодечно»
19 ноября 2024 12:25

Хоккеисты «Немана» на домашней площадке нанесли поражение «Динамо-Молодечно»

Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Болгарии в Лиге наций
19 ноября 2024 12:10

Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Болгарии в Лиге наций

Алексей Протас установил личный рекорд по количеству голов в одном сезоне НХЛ
19 ноября 2024 12:08

Алексей Протас установил личный рекорд по количеству голов в одном сезоне НХЛ