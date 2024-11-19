В НОК Беларуси прошла конференция по спортивному маркетингу

Как сделать спорт более массовым и привлечь новых болельщиков – об этом и не только 19 ноября говорили в Национальном олимпийском комитете. Здесь прошла традиционная конференция по спортивному маркетингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Елена Рудакова, директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями телеканала «Матч ТВ» (Россия):

Очень важно в наших реалиях, чтобы весь спортивный маркетинг был направлен на вовлечение зрителей, телезрителей в спорт. Потом что спорт – это ключевая фабрика и созидания, и выражения эмоций. И очень важно изучать, как наша молодежь сегодня получает эмоции, куда они идут за эмоциями, там искать. Если молодежь вообще не потребляет спортивный контент, нужно смотреть, какой она контент потребляет, и туда интегрировать. Мы должны обязательно это отслеживать, фиксировать и заходить туда. На самом деле взрослая аудитория потребляет контент все еще довольно стандартно: они ходят на стадионы, они смотрят спорт у экранов телевизоров. Соответственно, с этой аудиторией тоже надо продолжать работать. И делать так, чтобы спортивный ивент сегодня в России, в Беларуси был настоящим спортивным семейным праздником.

Конференция стала традиционной и прошла третий год подряд. В этот раз участие в ней приняли более 150 специалистов из спортивных организаций нашей страны. К слову, спикерами были не только гости. У белорусов тоже есть накопленный годами опыт. Поэтому подобного рода встречи полезны для обеих сторон.