Юниор из Франции на Чемпионате мира в «Раубичах»: Отличная трасса, широкие дорожки. Даже лучше, чем в Австрии!

Новости Беларуси. Беларусь вновь в ожидании большого спортивного праздника. 17 февраля официально открывается чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров.

В Минск, а точнее «Раубичи» под Минском, уже приехали более 600 спортсменов из 37 стран. Подобного уровня соревнования в этом виде спорта наша страна принимает впервые.

В преддверии официальных стартов стреляющие лыжники поделились первыми впечатлениями.

Первые команды из Австрии, Германии, Швеции и Канады приземлились в аэропорту белорусской столицы 15 февраля. Юные спортсмены к стартам на мировом уровне готовились усиленно. Для них участие во «взрослом биатлоне» – проверка на прочность. Как функциональную, так и психологическую.

Если не получится завоевать медаль, то атмосфера большого праздника и впечатления от Беларуси будут согревать еще долгое время.

Сюзанна Хоффман, участница юниорской команды по биатлону (Австрия):

Я очень рада оказаться на этом чемпионате. Это мои первые международные соревнования, я никогда раньше не была в Беларуси. Надеюсь, мне здесь очень понравится. Из белорусских биатлонистов я знаю Дарью Домрачеву. Она для меня настоящий пример для подражания.

Никлас Хомберг, участник юниорской команды по биатлону (Германия):

Ожидаю удачных для меня соревнований. На этот чемпионат мира собрались лучшие молодые биатлонисты мира. Думаю, следующие несколько дней будут очень интересными. Я читал про ваш спортивный комплекс, где будут проходить соревнования. Он очень высокого уровня.

В спортивном комплексе «Раубичи» тем временем завершаются последние приготовления: искусственный снег укладывают и укатывают. А спортсмены присматриваются к трассе и проверяют снаряжение.

Аристид Бегю может собрать свое оружие буквально за несколько минут. Для этого есть даже специальная щетка. Спортсмен шутит, что это его изобретение, которое стоит запатентовать.

На самом деле свое призвание спортсмен уже нашел. Аристид Бегю не раз становился чемпионом Европа и мира среди юниоров. Буквально через пару дней он опробует свои силы и на белорусских трассах.

Аристид Бегю, участник юниорской команды по биатлону (Франция):

У нас во Франции нет такого большого стадиона, как у вас здесь. Отличная трасса, широкие дорожки. Даже лучше, чем в Австрии. Я надеюсь, что в Беларуси я очень хорошо выступлю.

Аристид нацелился точно на медаль, как и главная надежда белорусской сборной. Виктор Кривко перед началом чемпионата волнуется. Говорит, что не привык быть под пристальным прицелом фото- и видеокамер. А перед стартом важно сосредоточиться. Но, как известно, дома и снег помогает.

Виктор Кривко, участник юниорской команды по биатлону (Беларусь):

Настроение отличное, погода просто радует. Мы здесь уже целый месяц тренируемся, погода была всегда плохая, поэтому немного сказывалось на настроении. Это настроение передавалось и на тренировки.

От погоды зависит не только настроение белорусских спортсменов, но и во многом успех чемпионата.

Главный вопрос, хватит ли снега, уже закрыт. Подушку трассы сформировали полностью при помощи пушек, каждая из них за минуту производит машину искусственного снега.

Впрочем, спортсмены, которые приехали в Беларусь более чем из 40 стран, готовы к разным погодным условиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Член юниорской команды Венгрии привез в «Раубичи» четыре пары лыж. Для теплой и холодной погоды. Кстати, он уже опробовал белорусский снег, но больше его впечатлили сам стадион и наша страна. Перед тем, как приехать на чемпионат, Дэвиду много о Беларуси рассказывал его отец, тоже биатлонист, который в свое время тоже тестировал белорусский снег.

Дэвид Почек, участник юниорской команды по биатлону (Венгрия):

Меня очень впечатлил новый стадион. Он огромный. Мне нравятся трассы. Есть такие, от которых дух захватывает. Но знаю, что в Беларуси есть не только спортивные сооружения высокого уровня, но и интересные исторические места. Надеюсь, что будет время посмотреть несколько церквей.