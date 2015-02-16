История Раубичей: местные жители были недовольны, когда в 1973 году здесь началось строительство спорткомплекса для Чемпионата мира по биатлону

Новости Беларуси. Своим названием спорткомплекс обязан местной деревушке, когда-то на этих землях поселился человек с древним именем Роуба, его детей и внуков прозвали роубичами, под этим названием деревушка и вошла в летописи. На современный манер переиначили. А после древних летописей Раубичам судьба припасла место и на страницах спортивной истории, сообщили в программе «Неделя» СТВ.

Когда в советские еще годы искали место для чемпионата мира по биатлону, Раубичи обошли все остальные варианты, в том числе и белорусский Логойск. Подходящий климат, роза ветров, и столица рядом, и аэропорт.

Вот так и началось строительство в 1973-м. Справедливости ради стоит признать, местные жители не обрадовались. Это сейчас их не оторвать от экранов с трансляциями биатлонных стартов.

Первый чемпионат мира на белорусской земле - год 1974-й. А дальше понеслось - поехало. 76-й, 82-й и 90-й. Чемпионаты мира по биатлону и дважды европейские форумы.

После того, как Раубичи из обычной деревушки превратились в центр спортивной жизни, местный ландшафт, конечно, изменился. Но достопримечательности и завораживающий пейзаж - величины постоянные.

Вот это - костел середины 19-го века, до него здесь был деревянный храм. Купола местной святыни хорошо видны и в сердце Раубичей-спортивных. Трибуны, стадион, штрафной круг и стрельбище, как 40 лет назад на глазах у зрителей. С поправкой, на технологии, конечно.

Стреляли по тарелочкам тогда из самых настоящих армейских карабинов. Правда, по трассе шли без оружия. Карабины ждали спортсменов на стрельбище. От керамических тарелочек теперь здесь и следа не осталось. Раубичи пережили несколько реконструкций. После последней - стрельбище с 30 мишеней расширили до 36, сместили на несколько метров и сделали глубже. А современные возможности и не снились биатлонистам 40 лет назад!

Кстати, Раубичи всегда славились своей инфраструктурой. И проживание, и питание, и тренажерный зал, и медчасть, и трасса. Все, что нужно, в одном месте - такие спорткомплексы встретишь не часто. После реконструкции к этому широкому перечню на зависть конкурентов добавился еще и крытый тир.

Свою тактику на трассе давно разработал и тренерский штаб. Первый крупный турнир в обновленных Раубичах. Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей. Более 40 команд и семи сотен участников.