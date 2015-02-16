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Динара Алимбекова, член юниорской сборной Беларуси по биатлону, показала СТВ, как выглядит маршрут трассы на Чемпионате мира и где самое сложное место

16 февраля 2015 10:51
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Динара Алимбекова, член юниорской сборной Беларуси по биатлону, с соблюдением всех тренерских указаний показала корреспонденту СТВ обновленную трассу. И заодно провести мастер-класс. Для тех, кто ни разу не стоял на лыжах.

Динара Алимбекова:
Левая нога - правая рука ставится.

Сама Динара сегодня выбирает лыжи для теплой погоды. Правда, на глаз они ничем не отличаются от остальных. Тонкости заметят, разве что специалисты. А вот современные осветители вдоль трассы, видны и обывателю.  Трасса стала шире, кое-где изменили конфигурацию, чтобы удлинить маршрут или обойти инженерные коммуникации. Зато всю крутость наших  знаменитых подъемов сохранили.

Динара Алимбекова:
У нас есть очень крутой подъем, который побегут юниоры и юниорки, к нему долгий подход, потом стеночка. Сравнится разве что с Контиолахти.

Мы, конечно, рисковать не будем. Выбираем любимый маршрут Динары.

Динара Алимбекова:
Наша двоечка, по которой мы побежим все почти дистанции, кроме преследования.  Сейчас мы поедем по этому кругу.

В тренировочном режиме Динара пролетает их мгновенно, но сегодня можно и притормозить.   

Динара Алимбекова:
Если честно, этот отрезок после стрельбища с подъемом - для меня самый тяжелый. Для подъема не остается, бывает, сил. оставляешь все на равнине.

За поворотом - единственный на маршруте подъем. Когда-то и в жизни Динара начала подъем, после судьбоносного поворота: биатлон девушка предпочла танцам. Сегодня уже защищает цвета сборной в своей возрастной категории.

Динара Алимбекова:
На днях у нас была контрольная тренировка. Можете нме поздравить - я ее выиграла.

Мы поднялись на верхнюю точку маршрута - дальше спуск. Самые быстрые отрезки дистанции. Были времена - здесь с ветерком пролетали участники былых чемпионатов.  Эхо времени между могучими соснами гуляет до сих пор. Правда, уже в современном ландшафте.

Динара Алимбекова:
Когда я пришла в биатлон - я не застала ни одного чемпионата мира или Европы здесь. Поэтому я не сильно себе это представляют - только по фильмам и видео. Но мы будем первооткрывателями новой трассы - поэтому история с нас начнется в новом спорткомплексе.

# Чемпионат мира по биатлону # Динара Алимбекова-Смольская

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