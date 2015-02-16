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Утренняя зарядка с певцом Evan Rai

16 февраля 2015 09:39
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Проект EVAN RAI был создан в 2011 году, когда Иван Игнатович - певец, модель, работающий с известными Европейскими дизанерами (Вячеслав Зайцев, Анна Драгоценная, Макс Черницов и т.д.) запустил музыкальный проект, дополненый модными показами.

Cмысл его творчества - помочь людям найти свой индивидуальный стиль, максимально выделить человека из серой массы, несомненно у полноценного человека должны быть свои предпочтения в моде, во вкусе, в стиле - это он и намерен позиционировать своей музыкой, своим внешним видом.

# Звезды # Фотофакт # Белорусские исполнители # Утренняя зарядка

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