Утренняя зарядка с певцом Evan Rai

Проект EVAN RAI был создан в 2011 году, когда Иван Игнатович - певец, модель, работающий с известными Европейскими дизанерами (Вячеслав Зайцев, Анна Драгоценная, Макс Черницов и т.д.) запустил музыкальный проект, дополненый модными показами.



Cмысл его творчества - помочь людям найти свой индивидуальный стиль, максимально выделить человека из серой массы, несомненно у полноценного человека должны быть свои предпочтения в моде, во вкусе, в стиле - это он и намерен позиционировать своей музыкой, своим внешним видом.