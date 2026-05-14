Юлия Витко выиграла золото чемпионата Европы по таэквондо в Мюнхене

Белорусская спортсменка Юлия Витко стала золотым призером на чемпионате Европы по таэквондо в Мюнхене, информирует официальный Telegram-канал Министерства спорта Беларуси.

Витко победила в весовой категории до 57 кг. В стартовой схватке белоруска одалела Маркеллу Теггери из Кипра, в 1/4 победила Дарью Костеневич из Украины, в 1/2 Витко была сильнее Хатидже Ильгюн из Турции. В финальном бою белорусская спортсменка в 2-х раундах переборола чемпионку Европы-2024 Нику Карабатич из Хорватии.

Фото: официальный Telegram-канал Минспорта Беларуси