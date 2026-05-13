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Две белоруски прошли в финал второго этапа Кубка мира по современному пятиборью

13 мая 2026 20:05
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Две белоруски пробились в финальную часть второго в сезоне этапа Кубка мира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По-прежнему претендуют на награды Мария Гнедчик и Анастасия Малашенока.

Гнедчик в своей квалификационной группе стала третьей. Особенно удалось фехтование. В этом виде наша спортсменка показала четвертый результат. Не подвел и бег со стрельбой – здесь землячка финишировала на шестой позиции. Улучшить место в итоговом протоколе можно будет в ближайшие дни. Напомним, что Анастасия Малашенока на старте сезона взяла серебро, а Виолетта Гуреева – бронзу.

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