Во второй день Олимпийских дней молодежи по прыжкам в воду разыграли 4 комплекта наград

Во второй соревновательный день Олимпийских дней молодежи по прыжкам в воду, который в эти дни принимает столица, участники разыграли четыре комплекта наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У девушек на трехметровом трамплине не было равных Надежде Чикун. Парни до 18 лет соревновались в неолимпийской дисциплине с метра. Здесь лучшая сумма у Егора Мусорова. Из более ранних результатов стоит отметить Александру Пузь. 13-летняя спортсменка показала гроссмейстерский результат.