Во второй день Олимпийских дней молодежи по прыжкам в воду разыграли 4 комплекта наград

Во второй соревновательный день Олимпийских дней молодежи по прыжкам в воду, который в эти дни принимает столица, участники разыграли четыре комплекта наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
У девушек на трехметровом трамплине не было равных Надежде Чикун. Парни до 18 лет соревновались в неолимпийской дисциплине с метра. Здесь лучшая сумма у Егора Мусорова. Из более ранних результатов стоит отметить Александру Пузь. 13-летняя спортсменка показала гроссмейстерский результат.
Виктор Сергеев, главный судья соревнований:
Хорошие результаты добиваются сложностью коэффициентов программы и качеством выполнения. Есть спортсмены, которые обладают конкурентной программой сложной и качеством выполнения вплоть до 10-балльных оценок. На этих соревнованиях уже были показаны прыжки на 10 баллов – Александра Пузь с вышки показала очень хорошие прыжки.
Турнир продлится до субботы, участники, которых более 60, разыграют 26 комплектов наград в трех возрастных категориях.