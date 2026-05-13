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Во второй день Олимпийских дней молодежи по прыжкам в воду разыграли 4 комплекта наград

13 мая 2026 20:04
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Во второй соревновательный день Олимпийских дней молодежи по прыжкам в воду, который в эти дни принимает столица, участники разыграли четыре комплекта наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У девушек на трехметровом трамплине не было равных Надежде Чикун. Парни до 18 лет соревновались в неолимпийской дисциплине с метра. Здесь лучшая сумма у Егора Мусорова. Из более ранних результатов стоит отметить Александру Пузь. 13-летняя спортсменка показала гроссмейстерский результат.

Во второй день Олимпийских дней молодежи по прыжкам в воду разыграли 4 комплекта наград-2

Виктор Сергеев, главный судья соревнований:
Хорошие результаты добиваются сложностью коэффициентов программы и качеством выполнения. Есть спортсмены, которые обладают конкурентной программой сложной и качеством выполнения вплоть до 10-балльных оценок. На этих соревнованиях уже были показаны прыжки на 10 баллов – Александра Пузь с вышки показала очень хорошие прыжки.

Турнир продлится до субботы, участники, которых более 60, разыграют 26 комплектов наград в трех возрастных категориях.

# Прыжки

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