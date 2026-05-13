Аким Гнедчик стал обладателем Кубка Дружбы по современному пятиборью

Аким Гнедчик стал победителем второго этапа Кубка Дружбы по современному пятиборью. Турнир проходит в Минске. Белорусу не было равных в возрастной категории до 19 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша подрастающая звездочка отменно прошла три вида. На бег со стрельбой главный фаворит отправился с гигантским преимуществом в почти 50 секунд. Оставалось всего лишь без запинок финишировать. Это не вызвало никаких проблем. В итоге Аким Гнедчик – чемпион. На второй и третьей позициях разместились россияне. Параллельно были подведены итоги в командном зачете. Наша первая дружина завоевала золото. Обладателем бронзы стала вторая сборная.