Юлия Липницкая о короткой программе на ЧМ: Догадывалась, что будет третье место

Новости России. 15-летняя российская фигуристка Юлия Липницкая занимает третье место по итогам проката короткой программы в соревнованиях одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония). У Юлии – 74,54 балла.

Журналистам Липницкая рассказала, что предполагала, что станет третьей после короткой программы на чемпионате мира. Судя по всему, спортсменка верит в магию цифр.

Юлия Липницкая, российская фигуристка:

Мы догадывались, что будет третье место. Попался 30-й стартовый номер, третий в разминке, в гостинице комната 1303. Везде одни тройки сплошные. Сидим с мамой, она говорит: «Ты думаешь о том же, о чем и я?». Говорю: «Да».

На второй позиции итальянка Каролина Костнер (77,24).

В лидеры по итогам первого дня выбилась двукратная чемпионка мира, японка Мао Асада. Сегодня девушка установила абсолютный рекорд по баллам (78,66).

Асада без помарок откатала программу с тройным акселем, тройным лутцем и каскадом тройной риттбергер-двойной риттбергер. Ее результат на 0,16 балла больше предыдущего рекорда, принадлежавшего кореянке Ким Ю На.

Еще одна представительница России Анна Погорилая (66,26) занимает шестое место.

Произвольную программу на чемпионате мира фигуристки представят в субботу, 29 марта.