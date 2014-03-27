ХК «Динамо-Минск» обыграл «Северсталь» и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Надежды

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело третий матч полуфинальной серии Кубка Надежды – турнира для неудачников регулярного чемпионата КХЛ. Соперник – череповецкая «Северсталь». На неприятельской площадке «зубры» в первом поединке проиграли – 2:5. А в овертайме второго добились победы – 3:2.

Чуть больше 10 тысяч болельщиков пришли в этот вечер поддержать своих любимцев в борьбе с нелегким соперником. И «зубры» не подкачали, выдав в своем исполнении, наверное, один из лучших матчей сезона. Динамовцы играли слаженно, активно, постоянно атаковали и отлично защищались, хоть и удалялись много.

Исход поединка «зубры» решили во втором периоде.

На 28 минуте матче забил 28 номер хозяев Александр Матерухин. А через несколько минут его успех повторил и Збынек Иргл, притом сделал он это дважды – 3:0.

А вот в заключительной трети команды обменялись голами. Увеличил перевес хозяев Александр Павлович, но за 20 секунд до финальной сирены Николай Казаковцев не дал Ларсу Хаугену оформить шот-аут. 4:1 в пользу «Динамо» и «зубры» повели в серии.

27 марта состоится решающий матч за выход в финал Кубка Надежды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Иван Усенко, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Мы стали играть немножко строже, я бы даже сказал, намного строже, чем в первом матче, который мы проиграли. Тактически грамотно сыграли, в отличие от первого матча, когда совершали очень много ошибок, у них было очень много атак. Сегодня мы не позволили это сделать, плюс забили.