К ЧМ-2014 по хоккею в Минске оборудовали стоянку для автотрейлеров

Новости Беларуси. Гостиницы на колёсах. Для любителей путешествовать в автотрейлерах к главному спортивному событию года в Московском районе Минска оборудовали специальную стоянку. Освещение, водоснабжение и круглосуточная охрана — здесь предусмотрено всё для проживания болельщиков.

Кроме того, в зоне гостеприимства в Студенческой деревни оборудовано около 2,5 тысяч парковочных мест.

Одновременно с заселением в общежития и гостиницы гостям ЧМ-2014 вручат схемы ближайших бесплатных и платных автостоянок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.