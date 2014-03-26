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К ЧМ-2014 по хоккею в Минске оборудовали стоянку для автотрейлеров

26 марта 2014 19:34
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Новости Беларуси. Гостиницы на колёсах. Для любителей путешествовать в автотрейлерах к главному спортивному событию года в Московском районе Минска оборудовали специальную стоянку. Освещение, водоснабжение и круглосуточная охрана — здесь предусмотрено всё для проживания болельщиков.

Кроме того, в зоне гостеприимства в Студенческой деревни оборудовано около 2,5 тысяч  парковочных мест.

Одновременно с заселением в общежития и гостиницы гостям ЧМ-2014 вручат схемы ближайших бесплатных и платных автостоянок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею

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