БК «Горизонт» обыграл непобедимый «Кибиркштис» и вышел в финал четырех женской Балтийской лиги

Новости Беларуси. В элитном раунде женской баскетбольной Балт-лиги осталось провести всего две встречи. Долги календарю должен отдать минский «Горизонт». Эти матчи, впрочем, не внесут серьезных изменений в диспозицию клубов. Все участники финала четырех уже определились. «Горизонт» в борьбе за путевку в решающий раунд принимал дома «Кибиркштис».

«Белые» начинают и выигрывают. На этот раз не на шахматном поле, а на баскетбольной площадке. Столичный «Горизонт» в очередной поединке Балтийской лиги одолел дома непобедимый до этого в турнире литовский «Кибиркштис-Вичи».

Неделей ранее оппоненты мерялись силами в Вильнюсе и тогда превосходство осталось за хозяевами.

На этот раз подопечные Анатолия Буяльского куда тщательнее подготовились к дуэли с оппонентом и не позволили «Вичи» использовать свои козыри.

Анатолий Буяльский, главный тренер БК «Горизонт»:

Не имеем мы таких игр. Все-таки мы играем с командами, которые кардинально отличаются от наших, белорусских, команд. В этом году нам повезло – мы не так часто играем с «Цмокамі» и «Олимпией». Но это иногда уже набивает оскомину: один и тот же соперник, уже с полуслова, да и готовимся сами по себе не так, как должны это делать. Так, как, допустим, готовились к этой игре.

Оторвавшись в счете еще в начале поединка, Ануфриенко и компания так и не позволили соперницам хотя бы выровнять ситуацию. Победа (57:49) гарантировала «Горизонту» выход в финал четырех. А значит заключительные матчи с эстонским «Эклексом» и шведским «Удоминате» уже могут носить тренировочный характер, что весьма кстати для тренерского штаба минчанок, потерявшего по ходу сезона несколько определяющих игроков.

Кстати, Марина Крес, которая готовится стать мамой, пока явно не готова прощаться с баскетболом. Даже сидя в зрительском кресле мысленно она по-прежнему на площадке. Ее подруги по «Горизонту» без нее справляются неплохо: победа в регулярном раунде чемпионата Беларуси и выход в финал Балт-лиги тому подтверждение.

А вот баскетбольный клуб «Цмокі», несмотря на технические победы с украинским «Тим-Скуфом» прощается с турниром, уступив дорогу каунасским «Сиренам» и гродненской «Олимпии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счастливчики квартета А 26 марта встречались в Литве. Хозяева были сильнее – 68:65.