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Юлия Комлева о турнирах фигуристов в Минске: «У нас сохраняется хорошая конкуренция во всех видах»

27 февраля 2021 19:26
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Новости Беларуси. Пока хоккейное минское «Динамо» играет на выезде, лед «Минск-Арены» на все выходные оккупировали фигуристы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этот уикенд спорткомплекс принимает сразу три турнира: финалы Кубка республики и союза конькобежцев, а также третий этап первенства страны «Звездочка».

Юлия Комлева о турнирах фигуристов в Минске: «У нас сохраняется хорошая конкуренция во всех видах»-1

Конечно, предельное внимание именно к Кубку страны, ведь в рамках этого турнира сражаются сильнейшие фигуристы Беларуси. Для одиночников Виктории Сафоновой и Константина Милюкова этот старт – последняя репетиция перед мартовским чемпионатом мира.

Юлия Комлева о турнирах фигуристов в Минске: «У нас сохраняется хорошая конкуренция во всех видах»-3

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:
Будет выступать Виктория Сафонова – это лидер нашей сборной команды. Милана Ромашова приехала выступать из Сочи, тоже наша сильная спортсменка. У мальчиков Евгений Пузанов будет соперничать с Константином Милюковым. Также Александр Лебедев, наш спортсмен. То есть у нас сохраняется хорошая конкуренция во всех видах.

Мы видим, как спортсмены готовились весь сезон, можем оценить их состояние функциональное, как они выступают, и посмотреть, как они будут выступать на чемпионате мира.

Юлия Комлева о турнирах фигуристов в Минске: «У нас сохраняется хорошая конкуренция во всех видах»-5

В короткой программе и Сафонова, и Милюков подтвердили статус лидеров, показав лучшие результаты. Но на этом борьба еще не заканчивается: 28 февраля в расписании произвольная программа.

# Фигурное катание # Юлия Комлева # Виктория Сафонова # Константин Милюков # Евгений Пузанов

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