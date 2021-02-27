Юлия Комлева о турнирах фигуристов в Минске: «У нас сохраняется хорошая конкуренция во всех видах»

Новости Беларуси. Пока хоккейное минское «Динамо» играет на выезде, лед «Минск-Арены» на все выходные оккупировали фигуристы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этот уикенд спорткомплекс принимает сразу три турнира: финалы Кубка республики и союза конькобежцев, а также третий этап первенства страны «Звездочка».

Конечно, предельное внимание именно к Кубку страны, ведь в рамках этого турнира сражаются сильнейшие фигуристы Беларуси. Для одиночников Виктории Сафоновой и Константина Милюкова этот старт – последняя репетиция перед мартовским чемпионатом мира.

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:

Будет выступать Виктория Сафонова – это лидер нашей сборной команды. Милана Ромашова приехала выступать из Сочи, тоже наша сильная спортсменка. У мальчиков Евгений Пузанов будет соперничать с Константином Милюковым. Также Александр Лебедев, наш спортсмен. То есть у нас сохраняется хорошая конкуренция во всех видах.

Мы видим, как спортсмены готовились весь сезон, можем оценить их состояние функциональное, как они выступают, и посмотреть, как они будут выступать на чемпионате мира.