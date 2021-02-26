Главный судья о ЧБ по прыжкам в воду: это показывает уверенность в том, что олимпийская лицензия всё-таки у нас будет

Новости Беларуси. В Минске проходит чемпионат страны по прыжкам в воду. Около 50 спортсменов из Минска, Бреста и Гродно соревнуются на трамплине и вышке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот чемпионат для прыгунов долгожданный, ведь официальных стартов не было уже около года.

В мужской части соревнований юношеская команда заметно подтянулась к национальной – на метровом трамплине у представителя юниорской сборной первое место, а на трехметровом – второе. На метровом трамплине среди девушек победила Алена Хамулькина из главной команды.

Данный старт является отборочным на чемпионат Европы, а для четверых участников сборной – контрольной тренировкой к Кубку мира, который состоится в апреле в Токио. Мы задали вопрос главному судье: на что с показанными на чемпионате Беларуси прыжками могут рассчитывать наши спортсмены?

Андрей Мамонтов, главный судья чемпионата Беларуси по прыжкам в воду:

У Алены на «тройке» практически максимальный коэффициент сложности – только несколько девочек в мире делают сложнее. Молодец. На «метре» очень хорошие прыжочки, высокие, красивые. У Юры Наврозова тоже программа достойная, с высоким коэффициентом. Он показал себя сегодня, что он может исполнять ее на высоком уровне, набирая хорошие баллы. То есть это опять же показывает класс и уверенность в том, что олимпийская лицензия все-таки у нас будет.