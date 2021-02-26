«Я на этой лошади не так давно сижу – это был наш первый серьезный старт». Анастасия Тихонович стала чемпионкой Беларуси по конкуру

Анастасия Тихонович, чемпионка Беларуси по преодолению препятствий в помещении 2021:

Связки были сложные, дистанции были сложные – немножко я ошиблась. Я на этой лошади не так давно сижу – это был наш первый высокий и серьезный старт. Думаю, что мы справились. Я очень счастлива, я очень долго к этому шла, очень много работы было в это вложено. Спасибо моим тренерам огромное, что они столько в меня вложили, поверили в меня. Я очень счастлива и довольна результатом.