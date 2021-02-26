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«Я на этой лошади не так давно сижу – это был наш первый серьезный старт». Анастасия Тихонович стала чемпионкой Беларуси по конкуру

26 февраля 2021 21:03
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Новости Беларуси. В заключительный день чемпионата Беларуси по преодолению препятствий в помещении восемь сильнейших пар страны разыграли чемпионский титул на самом интересном маршруте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Я на этой лошади не так давно сижу – это был наш первый серьезный старт». Анастасия Тихонович стала чемпионкой Беларуси по конкуру-1

Высота препятствий составляла 150 сантиметров. Обладательницей титула стала 20-летняя Анастасия Тихонович. Девушка вместе со своим четвероногим партнером Бергамо прошла дистанцию, не сделав ни одного повала. Однако наказания избежать не удалось. На пятой стойке конь остановился, дуэт потерял время и получил четыре штрафных очка.

«Я на этой лошади не так давно сижу – это был наш первый серьезный старт». Анастасия Тихонович стала чемпионкой Беларуси по конкуру-4

Тем не менее, блестящее движение по маршруту позволило паре стать чемпионами, а Тихонович выполнить норматив мастера спорта.

«Я на этой лошади не так давно сижу – это был наш первый серьезный старт». Анастасия Тихонович стала чемпионкой Беларуси по конкуру-7

Анастасия Тихонович, чемпионка Беларуси по преодолению препятствий в помещении 2021:
Связки были сложные, дистанции были сложные – немножко я ошиблась. Я на этой лошади не так давно сижу – это был наш первый высокий и серьезный старт. Думаю, что мы справились. Я очень счастлива, я очень долго к этому шла, очень много работы было в это вложено. Спасибо моим тренерам огромное, что они столько в меня вложили, поверили в меня. Я очень счастлива и довольна результатом. 

«Я на этой лошади не так давно сижу – это был наш первый серьезный старт». Анастасия Тихонович стала чемпионкой Беларуси по конкуру-10

Всего же в заключительный день белорусского турнира участники разыграли три комплекта наград. На дистанции среднего круга не было равных Елене Манулик и ее партнеру Цезарсу, в малой дисциплине победила Екатерина Вознюк на Бонапарте.

# Конный спорт # Анастасия Тихонович # Екатерина Вознюк # Елена Манулик # Фотофакт

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