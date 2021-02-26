«Я на этой лошади не так давно сижу – это был наш первый серьезный старт». Анастасия Тихонович стала чемпионкой Беларуси по конкуру

Новости Беларуси. В заключительный день чемпионата Беларуси по преодолению препятствий в помещении восемь сильнейших пар страны разыграли чемпионский титул на самом интересном маршруте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В заключительный день чемпионата Беларуси по преодолению препятствий в помещении восемь сильнейших пар страны разыграли чемпионский титул на самом интересном маршруте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Высота препятствий составляла 150 сантиметров. Обладательницей титула стала 20-летняя Анастасия Тихонович. Девушка вместе со своим четвероногим партнером Бергамо прошла дистанцию, не сделав ни одного повала. Однако наказания избежать не удалось. На пятой стойке конь остановился, дуэт потерял время и получил четыре штрафных очка.
Тем не менее, блестящее движение по маршруту позволило паре стать чемпионами, а Тихонович выполнить норматив мастера спорта.
Анастасия Тихонович, чемпионка Беларуси по преодолению препятствий в помещении 2021:
Связки были сложные, дистанции были сложные – немножко я ошиблась. Я на этой лошади не так давно сижу – это был наш первый высокий и серьезный старт. Думаю, что мы справились. Я очень счастлива, я очень долго к этому шла, очень много работы было в это вложено. Спасибо моим тренерам огромное, что они столько в меня вложили, поверили в меня. Я очень счастлива и довольна результатом.
Всего же в заключительный день белорусского турнира участники разыграли три комплекта наград. На дистанции среднего круга не было равных Елене Манулик и ее партнеру Цезарсу, в малой дисциплине победила Екатерина Вознюк на Бонапарте.