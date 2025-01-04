Ярослав Чуприс и Виталий Кирющенко признаны лучшими игроками в матче Республиканской хоккейной лиги

Республиканская хоккейная лига бьет рекорды. На первой игре нового года зрители смогли стать свидетелями самого большого количества забитых шайб за весь турнир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клюшки в ледовом поединке скрестили команда Президента и дружина Витебской области. В общей сложности они отправили в рамки 14 шайб. Команда Президента теперь возглавляет турнирную таблицу. Кто особо отметился в 13-м по счету состязании? В числе болельщиков – и съемочная группа СТВ.

13-я игра в гладком чемпионате показала, что в спорте все числа счастливые. А болельщиков вообще нельзя сосчитать, потому что любительский хоккей давно стал популярным среди белорусов. На поединки республиканской хоккейной лиги приезжают из всех уголков страны, чтобы поболеть за красивый хоккей и, конечно, увидеть Президента. Активная жизненная позиция главы государства и восхищает, и вдохновляет. Мне здесь нравится, конечно же, атмосфера. И в любом случае, я сегодня приехала не одна, привезла группу поддержки – это 56-й отдельный полк связи, военнослужащие срочной службы, контрактной службы, офицеры. И прививать любовь к спорту на таких мероприятиях грандиозного масштаба – это задача каждого человека. Потому что все начинается с любви, во-первых, к Родине, с высоких патриотических ценностей.

Хотелось посмотреть на команду Президента, очень интересно, как будут играть. Мы бы и на парад, везде будем ходить. Потому что надо прививать, все-таки наша любимая страна. Конечно, хочется, чтобы ребеночек ко всему этому с детства приучался, смотрел. Хоккейная команда Президента вышла на первую строчку турнирной таблицы РХЛ. Подробности здесь.

В хоккей играют настоящие мужчины. Мы сегодня видим это на льду. Только настоящие мужчины играют в настоящий хоккей. Но а мы, женщины, естественно, получаем от этого удовольствие эстетическое и смотрим на то, как прекрасно в стране занимаются спортом. И вообще, прекрасный, замечательный праздник. Новогоднего настроения и спорта! На трибунах «Олимпик-Арены» – аншлаг: взрослые, молодежь и даже целые семьи. Среди болельщиков – и известные профессиональные спортсмены. В их числе бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике Анастасия Мирончик-Иванова.

Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Пример всему – наш глава государства, как он любит, и его отношение к спорту, как он играет, как создает темп и ритм. И вообще, я очень люблю спорт и всегда готова его поддержать. Когда я выхожу с мероприятий, у меня потрясающие эмоции. Эмоции победы и того, чего мне не хватало, может быть, сейчас в секторе в прыжках в длину. На «Олимпик-Арене» стартовала Республиканская хоккейная лига – подробности здесь.