Хоккейная команда Президента вышла на первую строчку турнирной таблицы РХЛ
Республиканская хоккейная лига бьет рекорды. На первой игре нового года зрители смогли стать свидетелями самого большого количества забитых шайб за весь турнир. Клюшки в ледовом поединке скрестили команда Президента и дружина Витебской области. В общей сложности они отправили в рамки 14 шайб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На трибунах «Олимпик-Арены» – аншлаг. Праздник спорта собрал ценителей красивого хоккея: взрослых, молодежь и даже целые семьи. Для многих совместные походы на игры уже стали доброй традицией. Тем более, когда на лед выходит игрок под номером 1. Активная жизненная позиция президента и восхищает и вдохновляет белорусов всех возрастов. Команды сегодня показали интересную игру. Уже со старта дружины ясно дали понять, что настроены решительно. Первая шайба влетела в ворота соперников на 6-ой минуте. С передачи главы государства, в рамку соперников забросил Андрей Коститцын. Дальше болельщики только и успевали считать попавшие в ворота шайбы.
Очень хочется, чтобы сын видел, что здесь происходит, кто наш Президент и то, что он подает нам пример. Всегда великолепная атмосфера, очень дружно и позитивно.
Я болею за нашу Беларусь!
Здесь происходит настоящее новогоднее чудо и представление. Незабываемая атмосфера, я очень хотел получить этот драйв. Супер. Играет команда Президента нашей страны! Мы уже знаем за кого болеем.
В прошлом году был супер хоккей. Именно поэтому я здесь, я уверена, что в этом году будет еще лучше. Мне нравятся эмоции, заряд энергии, драйв. Я получаю удовольствие от просмотра хоккея.
Итоговый счет 10:4 и Коллектив Дмитрия Баскова выходит на первую строчку промежуточного протокола. Первый этап турнира уже близится к своему завершению: остается 8 игр, после чего определятся четыре коллектива которые поспорят за главный трофей в плей-офф. Март обещает быть ярким.