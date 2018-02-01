«Цель – выступить как можно лучше». Сергей Долидович об ОИ-2018

Новости Беларуси. Участники Национальной сборной отправились на Олимпиаду в Пхенчхан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У штаб-квартиры НОК на зимние старты провожали спортсменов, которые представят нашу страну в лыжных гонках, шорт-треке, конькобежном, а также горнолыжном спорте. В группе, которая вылетает 1 февраля, единственный представитель Беларуси в соревнованиях по шорт-треку Максим Сергеев (подробнее здесь), а также самый опытный участник – лыжник Сергей Долидович. Для атлета старты в Южной Корее станут седьмыми в его карьере.

Всего же в национальной сборной 32 спорстмена. Они поборются за медали в шести видах спорта.