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«Я вижу большой потенциал!» Футбольная сборная Беларуси готовится к квалификационным матчам ЧЕ

14 ноября 2023 16:29
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Национальная футбольная сборная Беларуси начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы. Соперниками станут команды Андорры и Косово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Я вижу большой потенциал!» Футбольная сборная Беларуси готовится к квалификационным матчам ЧЕ-1

Напомним, шансов выйти из группы нет никаких. Несмотря на это, дружина настроена на самоотверженный футбол и максимальный результат. Главный тренер Карлос Алос Феррер включил в окончательный состав 24 футболиста. Среди них есть игроки, которые не вызывались в национальную сборную при новом наставнике. Это вратарь «Пахтакора» Павел Павлюченко, нападающий БАТЭ Денис Лаптев и форвард солигорского «Шахтера» Максим Скавыш.

«Я вижу большой потенциал!» Футбольная сборная Беларуси готовится к квалификационным матчам ЧЕ-4

Карлос Алос Феррер, главный тренер национальной футбольной сборной Беларуси:
Я уже поработал некоторое время с белорусской командой. У меня есть о ней представление. В футболе нужно время, чтобы построить команду. Сейчас мы находимся в процессе создания новой боевой дружины. Было недостаточно времени, но я вижу большой потенциал, который мы можем использовать в будущем. Что касается состава, у нас есть точечные изменения на позиции вратаря. Плюс мы привлекли двух нападающих, хотим посмотреть на наших игроков, оценить, на что они способны. Посмотрим, как все сложится.

«Я вижу большой потенциал!» Футбольная сборная Беларуси готовится к квалификационным матчам ЧЕ-7

Уже в среду наша сборная отправится в Венгрию, где в субботу сыграет с командой Андорры. Номинально домашний матч пройдет в Будапеште. Затем команда Беларуси совершит перелет из Венгрии в Косово. 21 ноября, во вторник, предстоит дуэль с представителями этой страны.

«Я вижу большой потенциал!» Футбольная сборная Беларуси готовится к квалификационным матчам ЧЕ-10

Карлос Алос Феррер:
Набрать 6 очков – это реально. Это наша цель. Андорра – команда, которая хорошо обороняется, но у нее есть проблемы в фазе завершения. Я думаю, будет хорошая игра. Соперник из Косово демонстрирует достаточно хороший футбол, будет непросто играть, но мы настроены на положительный результат.

# Футбол # Карлос Алос Феррер # Максим Скавыш # Фотофакт

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