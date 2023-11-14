«Я вижу большой потенциал!» Футбольная сборная Беларуси готовится к квалификационным матчам ЧЕ

Национальная футбольная сборная Беларуси начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы. Соперниками станут команды Андорры и Косово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, шансов выйти из группы нет никаких. Несмотря на это, дружина настроена на самоотверженный футбол и максимальный результат. Главный тренер Карлос Алос Феррер включил в окончательный состав 24 футболиста. Среди них есть игроки, которые не вызывались в национальную сборную при новом наставнике. Это вратарь «Пахтакора» Павел Павлюченко, нападающий БАТЭ Денис Лаптев и форвард солигорского «Шахтера» Максим Скавыш.

Карлос Алос Феррер, главный тренер национальной футбольной сборной Беларуси:

Я уже поработал некоторое время с белорусской командой. У меня есть о ней представление. В футболе нужно время, чтобы построить команду. Сейчас мы находимся в процессе создания новой боевой дружины. Было недостаточно времени, но я вижу большой потенциал, который мы можем использовать в будущем. Что касается состава, у нас есть точечные изменения на позиции вратаря. Плюс мы привлекли двух нападающих, хотим посмотреть на наших игроков, оценить, на что они способны. Посмотрим, как все сложится.

Уже в среду наша сборная отправится в Венгрию, где в субботу сыграет с командой Андорры. Номинально домашний матч пройдет в Будапеште. Затем команда Беларуси совершит перелет из Венгрии в Косово. 21 ноября, во вторник, предстоит дуэль с представителями этой страны.