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Хоккей. «Витебск» расположился на второй строке таблицы чемпионата Беларуси

14 ноября 2023 12:01
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В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные противостояния. В одной из встреч «Витебск» одолел «Лиду». Дуэль получилась богатой на моменты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Витебск» расположился на второй строке таблицы чемпионата Беларуси-1

Счет открыли «медведи», но хозяева льда смогли навязать им борьбу. Помог выиграть гостям дубль Ахмеда Гимбатова. Как итог – победа «Витебска» со счетом 5:3.

После данной виктории команда Романа Юпатова расположилась на второй строке таблицы лидеров. Идущему на первом месте «Шахтеру» «медведи» уступают только по дополнительным показателям. Во второй дуэли дня «Гомель» в овертайме обыграл «Неман» – 3:2.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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