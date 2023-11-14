Владислав Морозов признан лучшим игроком тура чемпионата Беларуси по футболу

В победном матче против «Сморгони» форвард отметился голевым дублем и результативной передачей. После уверенной виктории со счетом 7:0 «Динамо» продолжает возглавлять таблицу лидеров. Всего в нынешнем сезоне Морозов забил 15 мячей. С таким результатом он лидирует в бомбардирской гонке.

В международную паузу спортсмен получил вызов в главную команду страны. Сейчас сборная Беларуси проводит учебно-тренировочный сбор перед заключительными матчами квалификации чемпионата Европы. 18 ноября «белокрылые» сыграют против Андорры, а 21-го числа померятся силами с оппонентами из Косово. Наша национальная команда уже потеряла шансы на выход из группы.