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Владислав Морозов признан лучшим игроком тура чемпионата Беларуси по футболу

14 ноября 2023 14:24
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Нападающий минского «Динамо» Владислав Морозов признан лучшим игроком 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владислав Морозов признан лучшим игроком тура чемпионата Беларуси по футболу-1

В победном матче против «Сморгони» форвард отметился голевым дублем и результативной передачей. После уверенной виктории со счетом 7:0 «Динамо» продолжает возглавлять таблицу лидеров. Всего в нынешнем сезоне Морозов забил 15 мячей. С таким результатом он лидирует в бомбардирской гонке.

В международную паузу спортсмен получил вызов в главную команду страны. Сейчас сборная Беларуси проводит учебно-тренировочный сбор перед заключительными матчами квалификации чемпионата Европы. 18 ноября «белокрылые» сыграют против Андорры, а 21-го числа померятся силами с оппонентами из Косово. Наша национальная команда уже потеряла шансы на выход из группы.

# Футбол Беларуси # Владислав Морозов # Фотофакт

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