Белорусы продолжают выступать на молодёжном чемпионате Европы по боксу

В Черногории продолжается молодежный чемпионат Европы по боксу, участие в котором принимают и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 14 ноября, свои поединки проведут еще четыре земляка. В своих весовых категориях выступят наши Вадим Волчок, Владислав Смоловский, Даниил Цитко и Владислав Борисевич. Соревновательная сессия стартует вечером. Ранее наши атлеты уже вступили в борьбу за медали. Пробиться в четвертьфинал форума смог белорус Андрей Масалов, выступающий в весовой категории до 86 килограммов.