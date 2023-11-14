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Белорусы продолжают выступать на молодёжном чемпионате Европы по боксу

14 ноября 2023 12:12
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В Черногории продолжается молодежный чемпионат Европы по боксу, участие в котором принимают и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы продолжают выступать на молодёжном чемпионате Европы по боксу-1

Сегодня, 14 ноября, свои поединки проведут еще четыре земляка. В своих весовых категориях выступят наши Вадим Волчок, Владислав Смоловский, Даниил Цитко и Владислав Борисевич. Соревновательная сессия стартует вечером. Ранее наши атлеты уже вступили в борьбу за медали. Пробиться в четвертьфинал форума смог белорус Андрей Масалов, выступающий в весовой категории до 86 килограммов.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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