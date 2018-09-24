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«Надо заявить о себе и заявить громко». ВК «Энергия» представит Гомель на республиканской арене

24 сентября 2018 08:52
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Новости Беларуси. Гомельский ВК «Энергия» – команда из области, которая в начале 2000-х являлась центром белорусского волейбола, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«Надо заявить о себе и заявить громко». ВК «Энергия» представит Гомель на республиканской арене-1

«Надо заявить о себе и заявить громко». ВК «Энергия» представит Гомель на республиканской арене-3

Легендарный ГВК и жлобинский «Металлруг» в прошлом неоднократные триумфаторы чемпионата и Кубка страны. С того времени многое что поменялось, но, кажется, руководство области намерено вернуть былую славу региону.

«Надо заявить о себе и заявить громко». ВК «Энергия» представит Гомель на республиканской арене-6

«Надо заявить о себе и заявить громко». ВК «Энергия» представит Гомель на республиканской арене-8

В этом сезоне представлять Гомель на республиканской арене будет местная команда «Энергия». В 2017 году парни бились во втором дивизионе, а уже 29 сентября обзаведутся статусом новичков вышки. С недавних пор возглавил дебютантов один из тренеров национальной сборной – Дмитрий Лихорад, для которого это и вызов самому себе, и желание возродить волейбол в этой области.

«Надо заявить о себе и заявить громко». ВК «Энергия» представит Гомель на республиканской арене-11

Дмитрий Лихорад, главный тренер ВК «Энергия» (Гомель):
Команда формируется заново. Очень много заинтересованных людей, которые болеют этим видом спорта. Хочется помочь им своими знаниями и умениями в формировании команды. Хочется сделать действительно профессиональный клуб, профессиональную команду. Есть очень много позитивных моментов сейчас, при становлении этого клуба. Поэтому для меня это действительно вызов.

«Надо заявить о себе и заявить громко». ВК «Энергия» представит Гомель на республиканской арене-14

«Надо заявить о себе и заявить громко». ВК «Энергия» представит Гомель на республиканской арене-16

Несмотря на статус дебютантов, тренерский штаб и игроки ставят максимальные цели на сезон: в Кубке пройти как можно дальше, а в чемпионате стать призерами. Тем более, что предпосылки к этому есть. Костяк команды – опытные игроки.

Дмитрий Лихорад:
Основные игроки уже не мало повидавшие где-то за рубежом, в нашей национальной сборной мужской, в других клубах Беларуси, то есть уже повидавшие очень много в волейболе. Основной костяк команды есть. Недокомплектация по нескольким позициям, но в ближайшее время всё решится, и команда будет в полном составе.

«Надо заявить о себе и заявить громко». ВК «Энергия» представит Гомель на республиканской арене-19

Вячеслав Черепович, игрок ВК «Энергия» (Гомель):
Действительно надо восстанавливать гомельские традиции, потому что это очень большие традиции в волейболе. Было очень много именитых команд – таких, как «Металлург», ГВК. Я сам, наверное, хотел сюда попасть. Новая команда – это свободный холст: рисуй, что хочешь. В любом случае, надо попадать в призы. Новая команда, и надо заявить о себе и заявить громко.

«Надо заявить о себе и заявить громко». ВК «Энергия» представит Гомель на республиканской арене-22

«Надо заявить о себе и заявить громко». ВК «Энергия» представит Гомель на республиканской арене-24

Стартовал предварительный этап мужского Кубка Беларуси. «Энергия» с легкостью победила РГУОР-2001 и вышла в четвертьфинал, где дальнейших соперников определит жеребьевка. А вот первые поединки чемпионата страны пройдут уже в грядущие выходные. У мужчин участие в турнире примут десять команд, у женщин поборются семь коллективов.

Традиционно главное волейбольное первенство страны растянется с осени по весну. Рассуждать о том, что нынешний волейбольный сезон нам готовит, можно долго, но лучше самому придти на трибуны, чтобы понять: скучно точно не будет!

# Волейбол # Дмитрий Лихорад # Вячеслав Черепович # Фотофакт

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