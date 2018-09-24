«Надо заявить о себе и заявить громко». ВК «Энергия» представит Гомель на республиканской арене

Новости Беларуси. Гомельский ВК «Энергия» – команда из области, которая в начале 2000-х являлась центром белорусского волейбола, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Легендарный ГВК и жлобинский «Металлруг» в прошлом неоднократные триумфаторы чемпионата и Кубка страны. С того времени многое что поменялось, но, кажется, руководство области намерено вернуть былую славу региону.

В этом сезоне представлять Гомель на республиканской арене будет местная команда «Энергия». В 2017 году парни бились во втором дивизионе, а уже 29 сентября обзаведутся статусом новичков вышки. С недавних пор возглавил дебютантов один из тренеров национальной сборной – Дмитрий Лихорад, для которого это и вызов самому себе, и желание возродить волейбол в этой области.

Дмитрий Лихорад, главный тренер ВК «Энергия» (Гомель):

Команда формируется заново. Очень много заинтересованных людей, которые болеют этим видом спорта. Хочется помочь им своими знаниями и умениями в формировании команды. Хочется сделать действительно профессиональный клуб, профессиональную команду. Есть очень много позитивных моментов сейчас, при становлении этого клуба. Поэтому для меня это действительно вызов.

Несмотря на статус дебютантов, тренерский штаб и игроки ставят максимальные цели на сезон: в Кубке пройти как можно дальше, а в чемпионате стать призерами. Тем более, что предпосылки к этому есть. Костяк команды – опытные игроки. Дмитрий Лихорад:

Основные игроки уже не мало повидавшие где-то за рубежом, в нашей национальной сборной мужской, в других клубах Беларуси, то есть уже повидавшие очень много в волейболе. Основной костяк команды есть. Недокомплектация по нескольким позициям, но в ближайшее время всё решится, и команда будет в полном составе.

Вячеслав Черепович, игрок ВК «Энергия» (Гомель):

Действительно надо восстанавливать гомельские традиции, потому что это очень большие традиции в волейболе. Было очень много именитых команд – таких, как «Металлург», ГВК. Я сам, наверное, хотел сюда попасть. Новая команда – это свободный холст: рисуй, что хочешь. В любом случае, надо попадать в призы. Новая команда, и надо заявить о себе и заявить громко.