Чемпионкой мира по велоспорту в командной гонке стала белоруска Алёна Омелюсик

Новости Беларуси. Белоруска Алена Омелюсик стала чемпионкой мира по велоспорту в командной гонке с раздельным стартом (планетарный форум проходит в австрийском Инсбруке), сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белоруска Алена Омелюсик стала чемпионкой мира по велоспорту в командной гонке с раздельным стартом (планетарный форум проходит в австрийском Инсбруке), сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Источник фото: Reuters
Команда Canyon/Sram Racing с нашей спортсменкой в состав стала лучшей на дистанции 54,5 километра.