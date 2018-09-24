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Чемпионкой мира по велоспорту в командной гонке стала белоруска Алёна Омелюсик

24 сентября 2018 09:46
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Новости Беларуси. Белоруска Алена Омелюсик стала чемпионкой мира по велоспорту в командной гонке с раздельным стартом (планетарный форум проходит в австрийском Инсбруке), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионкой мира по велоспорту в командной гонке стала белоруска Алёна Омелюсик-1


Источник фото: Reuters

Команда Canyon/Sram Racing с нашей спортсменкой в состав стала лучшей на дистанции 54,5 километра.

# Велосипед # Алена Омелюсик # Фотофакт

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