Прямой эфир

Беларусь сыграла вничью с Северной Ирландией в матче Лиги наций

13 октября 2024 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь сыграла вничью с Северной Ирландией в Лиге наций. Матч третьего тура группового этапа на нейтральном поле в Венгрии завершился со счетом 0:0, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь сыграла вничью с Северной Ирландией в матче Лиги наций-2

Пока положение нашей сборной не вызывает серьезных опасений. Белорусские футболисты ранее сумели выиграть у Люксембурга и вничью сыграли с соперниками из Болгарии. 15 октября предстоит игра против сборной Люксембурга. Она состоится в Венгрии. 

Матчи групповой стадии Лиги наций УЕФА в прямом эфире транслирует наш телеканал.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Генеральный секретарь НОК посетила штаб-квартиру МОК
12 октября 2024 18:19

Генеральный секретарь НОК посетила штаб-квартиру МОК

В Минске стартовал финальный этап республиканского командного турнира по борьбе «Лига Храбрых»
12 октября 2024 18:18

В Минске стартовал финальный этап республиканского командного турнира по борьбе «Лига Храбрых»

Сборная Беларуси по пляжному футболу становится участником финальной части ЧМ
12 октября 2024 18:17

Сборная Беларуси по пляжному футболу становится участником финальной части ЧМ