Беларусь сыграла вничью с Северной Ирландией в матче Лиги наций

В Минске стартовал финальный этап республиканского командного турнира по борьбе «Лига Храбрых»

Ребята уже прошли серьезный региональный отбор. Участие в котором принимало около 1 000 человек. Сейчас же лучшие из лучших, в формате стенка на стенку готовы побороться за выход в решающую схватку.