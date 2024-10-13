Беларусь сыграла вничью с Северной Ирландией в матче Лиги наций

Беларусь сыграла вничью с Северной Ирландией в Лиге наций. Матч третьего тура группового этапа на нейтральном поле в Венгрии завершился со счетом 0:0, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь сыграла вничью с Северной Ирландией в Лиге наций. Матч третьего тура группового этапа на нейтральном поле в Венгрии завершился со счетом 0:0, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока положение нашей сборной не вызывает серьезных опасений. Белорусские футболисты ранее сумели выиграть у Люксембурга и вничью сыграли с соперниками из Болгарии. 15 октября предстоит игра против сборной Люксембурга. Она состоится в Венгрии.
Матчи групповой стадии Лиги наций УЕФА в прямом эфире транслирует наш телеканал.