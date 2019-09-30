Ничья, которая не устроила всех: «Динамо» сыграло с «Шахтёром»

Новости Беларуси. Центральный матч 23-го тура «Беларубанк Высшей лиги» был сыгран вечером 29 сентября на минском стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В гости к «бело-голубым» приехали футболисты «Шахтера», которые ведут борьбу за золото чемпионата. Динамовцы же занимают четвертое место и рассчитывают зацепиться за тройку. Правда, для этого минчанам нужно было побеждать.

Хозяева начали активнее, но открыли счет солигорчане – на 26-й минуте цель поразил Бодул. На исходе тайма страсти накалились: судья удалил главного тренера «Динамо» Сергея Гуренко. После перерыва шансы отличиться были у обеих команд, но «горняки» все больше действовали по счету. Динамовцы забили дважды. Первый гол судья не засчитал, усмотрев офсайд, а вот второе взятие ворот было вполне легитимным. На 79-й минуте пенальти реализовал Данило.