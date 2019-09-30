БГК с небольшим перевесом обыграл СКА

Новости Беларуси. В Бресте был сыгран белорусский гандбольный суперматч. В рамках чемпионата страны БГК принимал СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды в этом сезоне уже встречались – 8 сентября «армейцы» на домашней площадке нанесли своим заклятым соперникам поражение со счетом 27:24. На этот раз «мешковцы» были настроены взять реванш.