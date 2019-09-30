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БГК с небольшим перевесом обыграл СКА

30 сентября 2019 10:24
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Новости Беларуси. В Бресте был сыгран белорусский гандбольный суперматч. В рамках чемпионата страны БГК принимал СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БГК с небольшим перевесом обыграл СКА-1

Команды в этом сезоне уже встречались – 8 сентября «армейцы» на домашней площадке нанесли своим заклятым соперникам поражение со счетом 27:24. На этот раз «мешковцы» были настроены взять реванш.

БГК с небольшим перевесом обыграл СКА-4

Первый тайм брестчане выиграли 13:12, правда, потеряв из-за травмы ключицы Марко Панича. Во второй половине игры хозяева площадки нарастили перевес до пяти мячей, но концовка получилась напряженной. И все-таки БГК победил 25:24. Самым результативным в этот вечер стал игрок армейцев Алехин. У него семь мячей.

# Гандбол # Фотофакт

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