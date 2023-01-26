Антон Смольский о бронзе на 5-м этапе Кубка Содружества в Раубичах: «Рад снова оказаться на пьедестале»

Новости Беларуси. Большой биатлон снова в Раубичах. Лидер сборной Беларуси Антон Смольский сегодня, 26 января, медально открыл пятый этап Кубка Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стартовый день турнира значился мужской спринт, 10 километров с двумя огневыми рубежами. На пьедестал претендовали сильнейшие стреляющие лыжники Беларуси и России. Смольский с первых минут ввязался в медальную гонку, но, к сожалению, допустил один промах – в итоге третья позиция. Бронза!

Победу на этой дистанции праздновал Эдуард Латыпов, который был быстрее нашего спортсмена на 17,02 секунды. Еще один представитель нашей страны, победитель и призер четвертого этапа Кубка Дмитрий Лазовский при идеальной стрельбе стал четвертым.

Антон Смольский, бронзовый призер 5-го этапа Кубка Содружества по биатлону (спринт):

Настроение отличное, впечатление хорошее. Рад снова оказаться на пьедестале, это очень важно. Конечно, рад за сокомандников – неплохие результаты. Здорово, когда ребята борются.