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Антон Смольский о бронзе на 5-м этапе Кубка Содружества в Раубичах: «Рад снова оказаться на пьедестале»

26 января 2023 11:59
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Новости Беларуси. Большой биатлон снова в Раубичах. Лидер сборной Беларуси Антон Смольский сегодня, 26 января, медально открыл пятый этап Кубка Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Смольский о бронзе на 5-м этапе Кубка Содружества в Раубичах: «Рад снова оказаться на пьедестале»-1

В стартовый день турнира значился мужской спринт, 10 километров с двумя огневыми рубежами. На пьедестал претендовали сильнейшие стреляющие лыжники Беларуси и России. Смольский с первых минут ввязался в медальную гонку, но, к сожалению, допустил один промах – в итоге третья позиция. Бронза!

Антон Смольский о бронзе на 5-м этапе Кубка Содружества в Раубичах: «Рад снова оказаться на пьедестале»-4

Победу на этой дистанции праздновал Эдуард Латыпов, который был быстрее нашего спортсмена на 17,02 секунды. Еще один представитель нашей страны, победитель и призер четвертого этапа Кубка Дмитрий Лазовский при идеальной стрельбе стал четвертым.

Антон Смольский о бронзе на 5-м этапе Кубка Содружества в Раубичах: «Рад снова оказаться на пьедестале»-7

Антон Смольский, бронзовый призер 5-го этапа Кубка Содружества по биатлону (спринт):
Настроение отличное, впечатление хорошее. Рад снова оказаться на пьедестале, это очень важно. Конечно, рад за сокомандников – неплохие результаты. Здорово, когда ребята борются.

Антон Смольский о бронзе на 5-м этапе Кубка Содружества в Раубичах: «Рад снова оказаться на пьедестале»-10

27 января в программе турнира значится женский спринт. Девушки побегут 7,5 километра. Гонка намечена на 11:00. Пожелаем нашим стреляющим лыжницам удачи!

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# Биатлон # Антон Смольский # Эдуард Латыпов # Дмитрий Лазовский # Фотофакт

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