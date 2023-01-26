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«Витебск» оказался сильнее ХК «Шахтёр» в матче ЧБ по хоккею

26 января 2023 10:14
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Новости Беларуси. «Витебск» обыграл «Шахтер» в центральном матче игрового вечера чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таким образом, «северяне» продлили свою победную серию до 4-х противостояний кряду. Правда, на то, чтобы нанести поражение лидеру гонки, основного времени не хватило.

«Витебск» оказался сильнее ХК «Шахтёр» в матче ЧБ по хоккею-1

По итогам 60 минут на табло было 3:3. Причем «Витебск» даже вел с разницей в две шайбы. Но «горняки» сумели нивелировать отставание. И все-таки последнее слово, уже в овертайме, осталось за хозяевами. Данная виктория вознесла коллектив на третье место в таблице. Столько же очков и у «Юности», которая прервала незавидную серию из поражений.

«Витебск» оказался сильнее ХК «Шахтёр» в матче ЧБ по хоккею-4

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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