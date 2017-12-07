«Я ни в коем случае не мог проиграть»: соревнования по боевым единоборствам со всего мира прошли в Минске

Новости Беларуси. Уже на открытии стало понятно, что тут боевое пересекается с искусством, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Действительно, на «Чижовка-Арене» царила очень необычная атмосфера, ведь такое соревнование Беларусь принимает впервые – однозначно, минский зритель сможет увидеть что-то новенькое.

Уникальность и необычность игр заключается в их масштабах. Огромное количество боевых техник и стилей со всего мира, о которых большинство людей даже и не слышало. Зрелище действительно завораживающее. Правда, порой это зрелище вовсе не для слабонервных. На открытии проходили рейтинговые бои ММа. В первом же поединке победу одержал белорусский спортсмен Интизар Бабаниязов.

Интизар Бабаниязов, боец ММА:

Это словами не объяснить. Я недавно в Молдавии выступал, там не такая поддержка была. Я ни в коем случае не мог проиграть.

Но сами организаторы изначально заявляли, что акцент на играх делается не только на спортивную составляющую. В первую очередь, это фестиваль боевых искусств.

Всего на играх было представлено 15 видов единоборств. И если некоторые из них, такие как ММА, каратэ, тхэквондо, могут быть знакомы белорусскому зрителю, то отдельные виды тут – полная загадка. Когда-нибудь слышали об арабских боях коват алрами? Сергей Бабаян, старший тренер сборной России по муай-тай:

В одном зале собрать в рамках Всемирных игр несколько видов боевых искусств – это, конечно, интересно. Сегодня, допустим, тайский бокс, завтра – тхэквондо. А сейчас в одном зале, в одном месте несколько видов спорта.

Впрочем, находятся и любители даже таких экзотических боевых искусств. Алексей – кандидат исторических наук. Для него боевые искусства в первую очередь – огромный пласт культуры страны.

Алексей Гататуллин. кандидат исторических наук, доцент:

На этих аренах происходят соревнования из традиций Таиланда, Японии, Древнего Китая. Джиу-джитсу – один из древнейших видов японской борьбы, связанный с особенностями культуры и жизни, потому что самурай всегда воевал в амуниции. Поэтому ударная техника не присутствовала. Но удушение, сваливание и все такие вещи – они были там.