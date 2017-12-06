Бойкота не будет. Владимир Путин не против участия атлетов в ОИ под олимпийским флагом

Новости России. Покорят ли Олимп? Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранили от участия в Олимпиаде 2018-го года Национальный олимпийский комитет России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло накануне. И сейчас русское спортивное сообщество вырабатывает ответную стратегию – от бойкота до отправки «одиночек» без триколора. К слову, президент Владимир Путин уже разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане под олимпийским флагом.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

До начала Зимних игр четырёхлетия осталось 64 дня. Таймер отмеряет время для покорителей спортивного Олимпа. Вот такой обратный отчет. Но для российской команды время замерло еще вчера.

Новости из Лозанны пришли вчера вечером. Их ждал весь мир, а особенно россияне. В этот переломный момент, по большому счету, решилась судьба всего олимпийского движения.

Эдакая точка невозврата. Вердикт Международного олимпийского комитета теперь однозначен: как отделяют черное от белого, так и грязное от чистого.

Дмитрий Дащинский, фристайлист, двукратный призер Олимпийских игр:

Только когда начиналось, например, мы были на сборах в Швейцарии. Разговаривал там с тренерами и спортсменами. Они говорили, что однозначно нужно лишать всю Россию аккредитации. И запретить выступать в соревнованиях международных.

В топку допинг-скандалов подкинули полена экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родчинков. Почти два года назад он стал информатором Всемирного антидопингового агентства, обвинив российских медалистов Олимпиады в Сочи в употребление запрещенных препаратов, а также заявив о государственной системе допинга в России. Так начал разгораться скандал и угасать олимпийские надежды.