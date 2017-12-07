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Соревнованиями по плаванию завершилась годичная спартакиада профсоюзов Беларуси

07 декабря 2017 09:59
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Новости Беларуси. Профсоюзы завершают годичную спартакиаду. Последний из 14 видов спорта, на который организация делает акцент, – плавание, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В столичном бассейне «Волна» стартовали соревнования среди специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов. В течение 3 дней ребята из регионов и столицы (всего 126 участников) поспорят за награды и места в национальной команде. Для 16-летних пловцов данный старт является этапом подготовки к первенству Европы-2018.

Соревнованиями по плаванию завершилась годичная спартакиада профсоюзов Беларуси-1

Валентин Боровок, директор спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси:
Спартакиада проводится круглый год по 14 видам спорта. Сегодня мы, по сути дела, после окончания именно плавания узнаем, какая территориальная единица, какой спортивный клуб, какое учреждение станет, наконец, лидером. Идет достаточно серьезная жесткая борьба между Витебском, Минском, Могилевской областью. Этот вид программы – один из ключевых.

# Фотофакт # Плавание # Валентин Боровок

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