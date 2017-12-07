Соревнованиями по плаванию завершилась годичная спартакиада профсоюзов Беларуси

Новости Беларуси. Профсоюзы завершают годичную спартакиаду. Последний из 14 видов спорта, на который организация делает акцент, – плавание, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В столичном бассейне «Волна» стартовали соревнования среди специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов. В течение 3 дней ребята из регионов и столицы (всего 126 участников) поспорят за награды и места в национальной команде. Для 16-летних пловцов данный старт является этапом подготовки к первенству Европы-2018.