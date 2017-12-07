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Минское «Динамо» проиграло «Нефтехимику» — 1:4

07 декабря 2017 07:48
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Новости Беларуси. В конце ноября минское «Динамо» провело в чемпионате КХЛ удачную домашнюю серию, добившись трёх побед подряд.

В первом выездном турне декабря откровенно провалилось, потерпев три поражения в трёх матчах.

Следом за «Салаватом» и «Ак Барсом» 6 декабря зубров огорчил нижнекамский «Нефтехимик».

Команда из Татарстана отправила в рамку гостей четыре шайбы, а сама пропустила лишь единожды. Автором гола в рядах минчан стал Дмитрий Буйницкий.

Следующая ледовая баталия ожидает парней Горди Дуайера в 9 декабря. На родной арене они примут динамовцев Риги.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Буйницкий # Горди Дуайер

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