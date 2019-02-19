«Я не испытываю никакого негатива к «Баварии» – тренер ФК «Ливерпуль» накануне 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юргенн Клопп хорошо знает своего сегодняшнего оппонента. Ведь работая с дортмундской «Боруссией» Клопп не раз пересекался с «Баварией».

Встреча вызывает большой ажиотаж среди любителей футбола. Однако к этому матчу и мерсисайдцы, и мюнхенцы подходят с некоторыми потерями в составе. «Красные» не смогут рассчитывать на Ван Дейка, Гомеса и Окслейд-Чемберлена. А вот за «Баварию» не смогут сыграть Боатенг, Мюллер и Толиссо.

Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль» (Англия):

Ничего личного. Я не испытываю никакого негатива к «Баварии». Но когда мы боролись с ними за трофеи или когда они покупали наших игроков, я не был счастлив и не мог сказать: «Прекрасно».

Блестящая идея! Я привезу вам этого парня на своей машине. Это было не очень хорошо для «Боруссии», но это часть бизнеса. Я не был счастлив в такие моменты. Это было довольно давно.

Во втором матче отношения между собой будут выяснять «Лион» и «Барселона».