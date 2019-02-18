Сергей Новиков о «Гонке легенд»: Надя задала такой темп, надо было показывать какой-то максимум

Новости Беларуси. В «Раубичах» буквально несколько часов назад завершился биатлонный фестиваль «Гонка легенд». Именитые спортсмены разных лет и даже поколений соревновались в нескольких видах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самым ярким получилось выступление Надежды Скардино. Она выиграла индивидуальную гонку и вместе с Сергеем Новиковым праздновала победу в эстафете.

Надежда Скардино, олимпийская чемпионка по биатлону:

Девчонки говорят: «Надя, давай быстрее, чтобы мы за тобой тоже быстрее». Попросили меня приостановиться, но мои эмоции, наверное, дали нерв здравому смыслу, и я побежала быстро. Надежда Скардино: «Рада, что выиграла. Больше всего боялась в стрельбе стоя»