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Сергей Новиков о «Гонке легенд»: Надя задала такой темп, надо было показывать какой-то максимум

18 февраля 2019 20:36
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Новости Беларуси. В «Раубичах» буквально несколько часов назад завершился биатлонный фестиваль «Гонка легенд». Именитые спортсмены разных лет и даже поколений соревновались в нескольких видах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Новиков о «Гонке легенд»: Надя задала такой темп, надо было показывать какой-то максимум-1

Самым ярким получилось выступление Надежды Скардино. Она выиграла индивидуальную гонку и вместе с Сергеем Новиковым праздновала победу в эстафете.

Сергей Новиков о «Гонке легенд»: Надя задала такой темп, надо было показывать какой-то максимум-4

Надежда Скардино, олимпийская чемпионка по биатлону:
Девчонки говорят: «Надя, давай быстрее, чтобы мы за тобой тоже быстрее». Попросили меня приостановиться, но мои эмоции, наверное, дали нерв здравому смыслу, и я побежала быстро.

Надежда Скардино: «Рада, что выиграла. Больше всего боялась в стрельбе стоя»

Сергей Новиков о «Гонке легенд»: Надя задала такой темп, надо было показывать какой-то максимум-7

Сергей Новиков, серебряный призер Олимпийских игр-2010 по биатлону:
Надя задала такой темп, от которого хочешь не хочешь, надо было стрелять. Надо было показывать какой-то максимум и на дистанции, и максимум на стрельбе.

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Больше подробностей в видеоматериале.

# Биатлон # Надежда Скардино # Сергей Новиков # Фотофакт

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