Сергей Новиков о «Гонке легенд»: Надя задала такой темп, надо было показывать какой-то максимум

Новости Беларуси. В «Раубичах» буквально несколько часов назад завершился биатлонный фестиваль «Гонка легенд». Именитые спортсмены разных лет и даже поколений соревновались в нескольких видах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В «Раубичах» буквально несколько часов назад завершился биатлонный фестиваль «Гонка легенд». Именитые спортсмены разных лет и даже поколений соревновались в нескольких видах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Самым ярким получилось выступление Надежды Скардино. Она выиграла индивидуальную гонку и вместе с Сергеем Новиковым праздновала победу в эстафете.
Надежда Скардино, олимпийская чемпионка по биатлону:
Девчонки говорят: «Надя, давай быстрее, чтобы мы за тобой тоже быстрее». Попросили меня приостановиться, но мои эмоции, наверное, дали нерв здравому смыслу, и я побежала быстро.
Надежда Скардино: «Рада, что выиграла. Больше всего боялась в стрельбе стоя»
Сергей Новиков, серебряный призер Олимпийских игр-2010 по биатлону:
Надя задала такой темп, от которого хочешь не хочешь, надо было стрелять. Надо было показывать какой-то максимум и на дистанции, и максимум на стрельбе.
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