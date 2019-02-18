Владимир Копытов: основной костяк команды по греко-римской борьбе к II Европейским играм есть

Новости Беларуси. Международный турнир по греко-римской борьбе, который стартует в венгерском Дьёре на этой неделе, определит, кто из белорусских борцов будет представлять страну на II Европейских играх в июне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мультиспортивный форум пройдет в Минске. Те, кто стали победителями январского чемпионата Беларуси, а так же успешно выступившие в прошлом сезоне, могут рассчитывать на места в команде. В четырех весах довольно плотная конкуренция, и главный тренер нашей сборной Владимир Копытов окончательно определится с составом к Европейским играм после турнира в Венгрии. А спортсмены, которые не попадут в окончательный ростер, смогут проявить себя на чемпионате Европы в Румынии. Он пройдет в марте.

Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Все заряжены на результат. Все готовятся. Очень хорошая атмосфера. Джавид Гамзатов, в принципе, в команде, в обойме. Но у нас поменялись весовые категории. Он перешел в другую весовую категорию, и ему сейчас сложновато. У нас там есть конкуренция.