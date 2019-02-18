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Владимир Копытов: основной костяк команды по греко-римской борьбе к II Европейским играм есть

18 февраля 2019 21:16
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Новости Беларуси. Международный турнир по греко-римской борьбе, который стартует в венгерском Дьёре на этой неделе, определит, кто из белорусских борцов будет представлять страну на II Европейских играх в июне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Копытов: основной костяк команды по греко-римской борьбе к II Европейским играм есть-1

 Мультиспортивный форум пройдет в Минске. Те, кто стали победителями январского чемпионата Беларуси, а так же успешно выступившие в прошлом сезоне, могут рассчитывать на места в команде. В четырех весах довольно плотная конкуренция, и главный тренер нашей сборной Владимир Копытов окончательно определится с составом к Европейским играм после турнира в Венгрии.

А спортсмены, которые не попадут в окончательный ростер, смогут проявить себя на чемпионате Европы в Румынии. Он пройдет в марте.

Владимир Копытов: основной костяк команды по греко-римской борьбе к II Европейским играм есть-4

Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:
Все заряжены на результат. Все готовятся. Очень хорошая атмосфера.

Джавид Гамзатов, в принципе, в команде, в обойме. Но у нас поменялись весовые категории. Он перешел в другую весовую категорию, и ему сейчас сложновато. У нас там есть конкуренция.

Владимир Копытов: основной костяк команды по греко-римской борьбе к II Европейским играм есть-7

На вторые Европейские игры в Минске процентов на 70-80 мы определили уже команду. У нас такой вид спорта – могут быть коррективы какие-то внесены, потому что травмы и все остальное. Но основной костяк команды есть, и вряд ли он поменяется.

Второй главный старт этого сезона у классиков – чемпионат мира, где будут разыграны олимпийские лицензии. Напрямую в Японию проходят атлеты, занявшие с первого по пятое места в олимпийских весах. Борцы греко-римского стиля в Токио разыграют шесть комплектов наград.

Владимир Копытов: основной костяк команды по греко-римской борьбе к II Европейским играм есть-10

# Греко-римская борьба # Владимир Копытов # Фотофакт

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