Владимир Копытов: основной костяк команды по греко-римской борьбе к II Европейским играм есть

Новости Беларуси. Международный турнир по греко-римской борьбе, который стартует в венгерском Дьёре на этой неделе, определит, кто из белорусских борцов будет представлять страну на II Европейских играх в июне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Международный турнир по греко-римской борьбе, который стартует в венгерском Дьёре на этой неделе, определит, кто из белорусских борцов будет представлять страну на II Европейских играх в июне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Мультиспортивный форум пройдет в Минске. Те, кто стали победителями январского чемпионата Беларуси, а так же успешно выступившие в прошлом сезоне, могут рассчитывать на места в команде. В четырех весах довольно плотная конкуренция, и главный тренер нашей сборной Владимир Копытов окончательно определится с составом к Европейским играм после турнира в Венгрии.
А спортсмены, которые не попадут в окончательный ростер, смогут проявить себя на чемпионате Европы в Румынии. Он пройдет в марте.
Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:
Все заряжены на результат. Все готовятся. Очень хорошая атмосфера.
Джавид Гамзатов, в принципе, в команде, в обойме. Но у нас поменялись весовые категории. Он перешел в другую весовую категорию, и ему сейчас сложновато. У нас там есть конкуренция.
На вторые Европейские игры в Минске процентов на 70-80 мы определили уже команду. У нас такой вид спорта – могут быть коррективы какие-то внесены, потому что травмы и все остальное. Но основной костяк команды есть, и вряд ли он поменяется.
Второй главный старт этого сезона у классиков – чемпионат мира, где будут разыграны олимпийские лицензии. Напрямую в Японию проходят атлеты, занявшие с первого по пятое места в олимпийских весах. Борцы греко-римского стиля в Токио разыграют шесть комплектов наград.