Новая игровая форма и талисман сборной Беларуси по футболу представлены 9 августа в Минске

Новости Беларуси. Новый отборочный цикл футбольная сборная Беларуси начнет в новой игровой форме. Сегодня в Минске состоялась ее торжественная презентация. Представителям СМИ, ветеранам нашего футбола, а также почетным гостям была представлена не только сама экипировка, но также неофициальный гимн и талисман сборной.

Новый брэнд главной команды страны тесно связан с национальным колоритом и историей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Родионов, игрок сборной Беларуси по футболу:

Мне все понравилось. Хочется начать с того, что в принципе презентация формы – это что-то новое и интересное. Бренд у нас появился, которому сопутствовала опять же презентация. Мне все понравилось. И дизайн, в котором появились какие-то национальные элементы. Он уже эксклюзивен. Ни у какой другой команды его быть не может.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:

Каждое новое в нашем футболе все-таки лучше, и это радует. Мы шагаем, мы стараемся быть в ногу со своими традициями, с традициями страны. И это самое важное, потому что когда играет национальная команда, играет наша страна. Честно, немножко испугалась, как бы этот Ваяр не стал консервной банкой на стадионе. Это дребезжание. Наверное, я бы сделала его немного из мягкого, и было бы очень круто. Тогда можно было бы и прыгать, и обниматься. А то на радостях обнимешься и голову разобьешь.

Владимир Бережков, директор департамента по маркетингу и коммуникациям АБФФ:

Мы сделали сначала традиционного мягкого маскота, такого плюшевого мишку. Но потом подумали, что надо менять тембр голоса, в том числе для национальной команды. Мы все такие памяркоўныя, уступчивые, все время хотим казаться для наших гостей, соперников слишком гостеприимными. Мне кажется, нам не хватает брутальности.