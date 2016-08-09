Рио-2016. Легендарный Фелпс покрылся пятнами: что происходит?

Новости Бразилии. Легенда мирового спорта американец Майкл Фелпс продолжает коллекционировать олимпийские медали. 7 августа он заработал первое золото на Играх в Рио. Это, впрочем, уже мало кого удивляет – оно у Фелпса 19-ое в карьере. А вот большие красные пятна на теле атлета – что-то новенькое! «Что случилось с Фелпсом?» – спрашивают поклонники Майкла в соцсетях.

Своеобразный «горошек» на коже – результат модной нынче cреди спортсменов процедуры. «Каппинг» («cupping»), так похожий на бабушкины «банки» от простуды, усиливает иммунный ответ организма на травмы, деформации и нагрузки, ускоряет восстановление мягких тканей. Если по-русски: увеличивает кровоток и таким образом мышцы быстрее восстанавливаются после тренировок. К счастью, к допингу отношения не имеет! Фелпс, судя по странице в Instagram, «подлечивается» «каппингом» около года.