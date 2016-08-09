Прямой эфир

Рио-2016. Легендарный Фелпс покрылся пятнами: что происходит?

09 августа 2016 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. Легенда мирового спорта американец Майкл Фелпс продолжает коллекционировать олимпийские медали. 7 августа он заработал первое золото на Играх в Рио. Это, впрочем, уже мало кого удивляет – оно у Фелпса 19-ое в карьере. А вот большие красные пятна на теле атлета – что-то новенькое!

«Что случилось с Фелпсом?» – спрашивают поклонники Майкла в соцсетях.

Рио-2016. Легендарный Фелпс покрылся пятнами: что происходит?-1

Своеобразный «горошек» на коже – результат модной нынче cреди спортсменов процедуры.

«Каппинг» («cupping»), так похожий на бабушкины «банки» от простуды, усиливает иммунный ответ организма на травмы, деформации и нагрузки, ускоряет восстановление мягких тканей. Если по-русски: увеличивает кровоток и таким образом мышцы быстрее восстанавливаются после тренировок. К счастью, к допингу отношения не имеет!

Фелпс, судя по странице в Instagram, «подлечивается» «каппингом» около года. 

Рио-2016. Легендарный Фелпс покрылся пятнами: что происходит?-4

«Каппинг» – это не больно, правда, пятна заживают несколько недель.

Следы остаются из-за разрывов капилляров. 

Среди спортсменов «горошек» в разное время также был замечен на телах боксера Флойда Мэйвезера, теннисиста Энди Маррея и других.

Фото: AP

# Майкл Фелпс # Олимпиада 2016

Другие новости рубрики

Все новости
Новая игровая форма и талисман сборной Беларуси по футболу представлены 9 августа в Минске
09 августа 2016 17:54

Новая игровая форма и талисман сборной Беларуси по футболу представлены 9 августа в Минске

Легенды Рио: история 18-летней сирийской пловчихи, которая спасла 20 человек в море
09 августа 2016 17:21

Легенды Рио: история 18-летней сирийской пловчихи, которая спасла 20 человек в море

Лео, это вы? Призера Олимпийских игр в Рио перепутали с ДиКаприо
09 августа 2016 16:50

Лео, это вы? Призера Олимпийских игр в Рио перепутали с ДиКаприо