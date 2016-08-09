Лео, это вы? Призера Олимпийских игр в Рио перепутали с ДиКаприо

Новости Бразилии. Двойника актера Леонардо Ди Каприо пользователи социальных сетей рассмотрели в американском лучнике. 27-летний Брейди Эллисон выиграл серебряную медаль в командных соревнованиях. «Леонардо Ди Каприо проводит свободное время, играя роль лучника, выступающего на Олимпиаде в Рио», – шутят интернет-пользователи. Брейди увлекается охотой, рыбалкой, гольфом и любит кантри-музыку. Отравляясь в Рио, он даже не подозревал, что станет известным благодаря внешности, а не спортивным достижениям. К слову, Брейди намерен стать чемпионом Олимпийских игр.

«Многие не знают, но Брэйди Элиссон – альтер-эго Леонардо ДиКаприо», «Леонардо Ди Каприо сыграет Брэйди Элисона в фильме «Лучник», – журнал People приводит самые популярные высказывания пользователей Twitter.

Напомним, после Олимпиады в Лондоне звездой социальных сетей стала французская баскетболистка.

Нет, она не похожа на голливудскую актрису. Мир восхитил поступок ее жениха. Сразу после игры с чешской командой, бойфренд спортсменки, сидевший на трибуне, поднял плакат с надписью: «Изабель, ты выйдешь за меня замуж?». Девушка разрыдалась и ответила согласием (здесь подробнее).