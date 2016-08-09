Лео, это вы? Призера Олимпийских игр в Рио перепутали с ДиКаприо

Новости Бразилии. Двойника актера Леонардо Ди Каприо пользователи социальных сетей рассмотрели в американском лучнике. 27-летний Брейди Эллисон выиграл серебряную медаль в командных соревнованиях.
«Леонардо Ди Каприо проводит свободное время, играя роль лучника, выступающего на Олимпиаде в Рио», – шутят интернет-пользователи.
Брейди увлекается охотой, рыбалкой, гольфом и любит кантри-музыку. Отравляясь в Рио, он даже не подозревал, что станет известным благодаря внешности, а не спортивным достижениям. К слову, Брейди намерен стать чемпионом Олимпийских игр.
Поразительное сходство лучника с актером породило множество мемов.