Рио-2016. «Бразилия держись, сдаваться не собираемся» – белорусские баскетболистки накануне принципиального матча

Новости Беларуси. Сегодня, 9 августа, в 21.45 белорусские баскетболистки сыграю с командой Бразилии. Несмотря на поражения в предыдущих матчах, подопечные Анатолия Буяльского не опускают руки.

Катерина Снытина (в Instagram, орфография сохранена):

Cпасибо за все ваши комменты и сообщения, мы сдаваться не собираемся, не волнуйтесь:) Бывали ситуации и похуже;) пора выигрывать, Бразилия держись:)

Напомним, 6 августа в стартовом поединке олимпийского турнира в Бразилии женская сборная Беларуси по баскетболу проиграла команде Японии — 73:77. А спустя сутки на последних секундах матча наши девушки уступили одному из фаворитов турнира — команде Франции — 72:73.