Прямой эфир

Рио-2016. «Бразилия держись, сдаваться не собираемся» – белорусские баскетболистки накануне принципиального матча

09 августа 2016 18:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 9 августа, в 21.45 белорусские баскетболистки сыграю с командой Бразилии. Несмотря на поражения в предыдущих матчах, подопечные Анатолия Буяльского не опускают руки.

Катерина Снытина (в Instagram, орфография сохранена):
Cпасибо за все ваши комменты и сообщения, мы сдаваться не собираемся, не волнуйтесь:) Бывали ситуации и похуже;) пора выигрывать, Бразилия держись:)

Напомним, 6 августа в стартовом поединке олимпийского турнира в Бразилии женская сборная Беларуси по баскетболу проиграла команде Японии — 73:77. А спустя сутки на последних секундах матча наши девушки уступили одному из фаворитов турнира — команде Франции — 72:73. 

Для сохранения реальных шансов в борьбе за плей-офф нашей команде нужно обыгрывать бразильянок.

# Екатерина Снытина # Олимпиада 2016

Другие новости рубрики

Все новости
Рио-2016. Легендарный Фелпс покрылся пятнами: что происходит?
09 августа 2016 18:22

Рио-2016. Легендарный Фелпс покрылся пятнами: что происходит?

Новая игровая форма и талисман сборной Беларуси по футболу представлены 9 августа в Минске
09 августа 2016 17:54

Новая игровая форма и талисман сборной Беларуси по футболу представлены 9 августа в Минске

Легенды Рио: история 18-летней сирийской пловчихи, которая спасла 20 человек в море
09 августа 2016 17:21

Легенды Рио: история 18-летней сирийской пловчихи, которая спасла 20 человек в море