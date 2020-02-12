«Я хочу ещё обыграть гроссмейстеров». В 7 лет белоруска стала чемпионкой мира по шахматам

Для домашних – Варежка. На шахматном поле – настоящий боец! В свои 7 лет эта второклашка – чемпионка мира по шахматам! Сделать ход конём ей не составляет труда. Тренируется, как взрослая, и ведёт себя тоже. Но время для «Пиратов Карибского моря», роликов и бассейна находит в своей шахматной сетке.

Варвара Мацкевич, стипендиат Президентского спортивного клуба:

Люблю колоски и косички. Я решаю задачи, тренируюсь, на партиях считаю варианты.

Олеся Платонова, мама:

В начале, когда у неё был 3-4 разряд, конечно, мы садились и пробовали с ней играть. Но сейчас уже нет, ей неинтересно, поэтому она нам не предлагает. Единственное, может попытаться младшей сестре объяснить. Работа в команде: родитель-ребёнок-тренер.

Алексей Зезюлькин, тренер высшей категории по шахматам:

Обычный, нормальный ребенок, просто развитый, готовый играть. Конфеты она любит больше, чем шахматы. Воспитывать чемпионов для Алексея Тимофеевича – особая стихия. Сам рос в шахматной семье и привёл в большой спорт дочку и сына. В копилке династии – победы на чемпионатах мира, Европы и Беларуси, а также более 100 золотых медалей! Путь к успеху прост – дар, умноженный на труд.

Алексей Зезюлькин:

Просто отбираем более развитых детей, которым родители в маленьком возрасте, в 2-3 года, прочитали много книжек, много с ними занимались. В первую очередь, шахматы тренируют умение самостоятельно принимать решения, чего сегодняшним детям не хватает.