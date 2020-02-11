«Можем сыграть классно на блоке». Волейбольная команда «Минчанка-2» о подготовке к финалу Молодежной лиги

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка-2» завершила предварительный этап Молодежной лиги-2020 на первом месте турнирной таблицы, сообщили в программе «СТВ-спорт».

На днях девушки вернулись с выездной серии и уже стали готовиться к финалу. Для наших волейболисток этот сезон – второй в российском чемпионате. В свой дебютный год белоруски остановились на 9 строчке турнирной таблицы.

Ирина Филистович, игрок ВК «Минчанка-2»:

Мы этот сезон начали хорошо. К нам, конечно же, добавились новые девочки. Мы с ними сыгрались уже. Мы можем сыграть классно на блоке, в нападении, в атаке.

С этого сезона своим мастерством с подрастающим поколением делится именитая белорусская волейболистка Ольга Пальчевская. Для трехкратной чемпионки страны, двукратной обладательницы Кубка Беларуси и победительницы Кубка Вызова этот сезон стал дебютным в тренерской карьере.

Ольга Пальчевская, тренер ВК «Минчанка-2»:

Тренерская работа все-таки отличается от действий игрока – как я бы, например, вела себя, подготавливалась. С другой стороны, длительный опыт в карьере игровой, наверное, немного сейчас мне помогает.