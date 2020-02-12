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Подводим итоги матчей 11 февраля в хоккейной экстралиге «А» чемпионата Беларуси

12 февраля 2020 07:34
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Новости Беларуси. 11 февраля в игровом чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге «А» завершился тремя матчами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подводим итоги матчей 11 февраля в хоккейной экстралиге «А» чемпионата Беларуси-1

Непростой выдалась игра на льду «Чижовка-Арены». Счет был открыт лишь во втором периоде усилиями Станислава Лопачука с передач Кулакова и Геращенко. А в середине третьей 20-минутки «рысям» удалось сравнять цифры на табло и перевести игру в овертайм. Отличился Кирилл Куцырь. В дополнительные пять минут команды не смогли выявить победителя. Интрига разрешилась лишь в серии буллитов. 2:1 в пользу минчан. Решающий бросок нанес Всеволод Кашкар.

Подводим итоги матчей 11 февраля в хоккейной экстралиге «А» чемпионата Беларуси-4

Нассер Субхи, нападающий ХК «Гомель»:
Не пошло то, что у команды было много потерь. Опять же, много удаляли сегодня. Так игра была довольно-таки равная. Просто немножко не получилось в атаке где-то угнетение на ворота соперника.

В других матчах «Динамо-Молодечно» победило «Металлург», «Неман» – «Шахтер». Причем поединок в Гродно завершился лишь в серии буллитов.

Подводим итоги матчей 11 февраля в хоккейной экстралиге «А» чемпионата Беларуси-7

# Хоккей Беларуси # Нассер Субхи # Фотофакт

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