Прямой эфир

«Динамо» прервало четырёхматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ

11 февраля 2020 21:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На выездном льду повержен давний и принципиальный соперник «зубров» – рижское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо» прервало четырёхматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ-1

Поединок выдался не слишком зрелищным, что, наверное, неудивительно: команды занимают места в подвале турнирной таблицы чемпионата. Решающий перевес «зубры» добыли во втором периоде. Открыл счет Андрей Костицын, а затем большинство реализовал Райан Спунер. В третьей 20-минутке хозяева льда сократили отставание – шайба на счету Балинскиса. Но победы все же добился минский клуб, 2:1.

«Динамо» прервало четырёхматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ-4

Ближайшую игру «Динамо» проведет 13 февраля в Ярославле против «Локомотива».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Можем сыграть классно на блоке». Волейбольная команда «Минчанка-2» о подготовке к финалу Молодежной лиги
11 февраля 2020 21:04

«Можем сыграть классно на блоке». Волейбольная команда «Минчанка-2» о подготовке к финалу Молодежной лиги

Сергей Рутенко на катарском Дне спорта в Беларуси: обе стороны очень много вкладывают в спорт
11 февраля 2020 20:59

Сергей Рутенко на катарском Дне спорта в Беларуси: обе стороны очень много вкладывают в спорт

«Я не передумаю». В БГУФК прошёл семинар для будущих тренеров
11 февраля 2020 09:58

«Я не передумаю». В БГУФК прошёл семинар для будущих тренеров