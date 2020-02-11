«Динамо» прервало четырёхматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ

Поединок выдался не слишком зрелищным, что, наверное, неудивительно: команды занимают места в подвале турнирной таблицы чемпионата. Решающий перевес «зубры» добыли во втором периоде. Открыл счет Андрей Костицын, а затем большинство реализовал Райан Спунер. В третьей 20-минутке хозяева льда сократили отставание – шайба на счету Балинскиса. Но победы все же добился минский клуб, 2:1.