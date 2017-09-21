«Я его воткнул головою в ковёр» и «Когда уходят, обязательно поцелуют»: Александр Медведь о карьере и любимых внучках

Он блистал на лучших спортивных площадках планеты, одну за другой брал олимпийские медали и выиграл почти все чемпионаты мира, в которых участвовал.

В своё время легендарный борец Александр Медведь спортивными достижениями прославил весь Советский Союз и Минск, ставший ему родным городом.



Кстати, знакомство с борьбой молодого Медведя произошло именно в столице Беларуси, во время прохождения службы в танковых войсках.



Александр Медведь, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР, заслуженный мастер спорта СССР:

Разгрузили нас в Уручье и поделили, я попал в танковую школу. У нас был старший лейтенант – Коцегуб такой, помню. Говорит: «Так кто занимался немного?» Я говорю: «Да вот, боролись мы на целине немного». «Пойдёшь на тренировку со мной». И, когда мы начали бороться, я его воткнул головою в ковёр. Он: «Пусти-пусти», – схватил за шею. Оказывается, он был чемпион области Минской.



После 3-летней службы в армии, подающего надежды богатыря зачислили в Институт физкультуры и включили в советскую сборную по борьбе.



В 1959 году Медведь стал призёром спартакиады в Минске, ещё через 2 года – чемпионом Советского Союза и заслуженным мастером спорта.



И, как говорится, результаты пошли.

Но первое время в Минске было очень тяжело. Александр Медведь, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР, заслуженный мастер спорта СССР:

Трамваи ходили до Ботанического сада. Жили мы – когда солдатом был, надо ж было где-то переодеться – около Ботанического сада был барак.

Позже были легендарные схватки на Олимпиадах, вправление пальца прямо во время поединка, победы, путешествия, всемирное признание.



В 1967 году, при поддержке самого Машерова, Александр Медведь получил квартиру в Броневом переулке, рядом с парком имени Горького, который до сих пор – одно из самых любимых мест Александра Васильевича.

Александр Медведь, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР, заслуженный мастер спорта СССР:

Человек, где вырос, где впитал вокруг себя… Этот народ, этот воздух. Его не отнимешь, он должен внутри быть.

Мне предлагали в 1972 году уехать в Америку, я остался здесь готовить молодёжь.

Спустя годы, в квартире на Броневом олимпийский чемпион нянчит правнучек. Майю и Касю. Титулованный дедушка души не чает в детях и много времени проводит с семьёй.

Александр Медведь, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР, заслуженный мастер спорта СССР:

Мы на даче, они с нами всё время, помогают сажать, морковку рвут, ягоды собирают и дедушке приносят, чернику. Они на даче сами посуду уже моют за собой. Всегда, когда уходят, обязательно поцелуют.

Девочки есть девочки – нежные.

Три олимпийские медали, семь побед на чемпионатах мира, три «золота» Европы и 9 первых мест в СССР.

Закончив с выступлениями, любимый народом «олимпийский медведь» пронёс флаг Советского Союза на Олимпиаде в Мюнхене.

А гораздо позже, уже в независимой Беларуси, возглавил Национальный олимпийский комитет.

А в современном Минске, на улице Калиновского, во Дворце борьбы имени Александра Медведя, сегодня тренируются будущие чемпионы.



Василий Крезо, тренер высшей категории по вольной борьбе:

Для всех всегда был примером для подражания Александр Васильевич Медведь, потому что это – непревзойдённый спортсмен. Он же не зря был признан лучшим спортсменом, вообще, мира в борьбе. Все всегда с удовольствием и с большим вниманием слушает его.

Он и сейчас советы даёт умные, грамотные.



Денис Пекарский, спортсмен:

Я с детства смотрел телевизор, видел, как Александр Васильевич Медведь боролся.

Видел, как Олимпийские игры выигрывал.

Мне понравился этот вид спорта, думаю в дальнейшем выступать на чемпионате мира.

Денис Бурий, спортсмен:

Стремимся к успеху, надеемся, будем в Олимпийских играх. Будем добиваться своих целей.

Мы ж – борцы!



Работает во Дворце борьбы и звезда большого спорта Юлия Раткевич. Она завоевала «бронзу» на Олимпиаде-2012 в Лондоне, стала чемпионкой мира и Европы, а сегодня «поднимает» женскую борьбу в Беларуси.

Юлия Раткевич, чемпионка мира по борьбе, чемпионка Европы, призёр Олимпийских Игр:

Начала тренировать в этом зале маленьких детей – девочек. Больше акцент делаю на девочек, мы хорошо выступаем сейчас «на мире», «на Европе». С Александром Васильевичем мы виделись последний раз в Сербии на семинаре.

И он всё там рассказывал и сказал про меня слово, похвалил меня.

Почётный минчанин Александр Медведь воспитал собственного призёра: сын Алексей стал чемпионом мира по вольной борьбе.



Александр Медведь, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР, заслуженный мастер спорта СССР:

Это не папа – деспот был.

Алексей Медведь, сын:

Нет, он шутит. Как бы, да – он старался, конечно, чтобы я достиг высоких результатов. Тренировал меня много. Ну, кое-что получилось. Олимпиаду, конечно, не получилось у меня выиграть. Как воспитывал? Как все воспитывают отцы своих сыновей. Все требуют дисциплины, порядка.

Династию Медведей видно издалека: все мужчины в семье – под два метра ростом. Ближе всех к небу – младший внук Александр.



Сейчас парень заканчивает школу, занимается плаванием.

Дедушка для него – лучший друг. Александр Медведь, внук:

Мы очень часто проводим выходные вместе: играем в бильярд, ездим на дачу – любим там отдыхать. Дедушка делится со мной жизненным опытом, рассказывает мне кучу историй.