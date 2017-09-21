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УЕФА назвал места проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2019 году

21 сентября 2017 15:01
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Чиновники УЕФА определились с местами проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2019 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Решающую игру главного клубного турнира континента примет Мадрид, а конкретнее – новый стадион местного «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». Игра состоится в первый день лета.

А 29 мая 2019 года найдет своего обладателя главный трофей Лиги Европы. Финальный матч этого турнира доверили провести Азербайджану, а именно – Олимпийскому стадиону Баку.

Также была названа арена, где триумфаторы Лиги чемпионов и Лиги Европы оспорят Суперкубок УЕФА. 14 августа 2019 года страсти данной игры закипят в Стамбуле на стадионе «Бешикташ».

# Футбол

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