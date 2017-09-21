Мы способны провести Европейские игры на самом высоком уровне: министр спорта и туризма Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси есть всё, чтобы провести Европейские игры на самом высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 сентября такое мнение высказал министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко на встрече Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов с представителями Дирекции II Евроигр.

В повестке дня – вопросы организации предстоящих соревнований. Это программа игр, нюансы размещения атлетов, информационное освещение состязаний.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Мы способны обеспечить требования организации проведения на самом высоком уровне. Сегодня в нашей республике для этого всё есть. Я думаю ,что то единогласное решение при выборе страны, в которой будут проводиться вторые Европейские игры, показатель того, что наша страна уже накопила хороший опыт. Сегодня ряд проблем, который стоял перед организаторами на первых Европейский Играх, у нас не стоит.

Напомним, II Европейские игры пройдут в 2019 году. В их программу включены старты по 15 видам спорта, 13 из них – олимпийские. Эксперты называют Игры важным и ответственным проектом для развития и популяризации спорта в Беларуси и Европе.

Спирос Капралос, председатель Координационной комиссии Европейских Олимпийских комитетов:

Беларусь станет прекрасным местом для проведения Европейских игр. Хорошо развитая и спортивная инфраструктура вашей страны неоднократно принимала международные состязания. На подготовку остается всего 20 месяцев, но этого времени достаточно, чтобы организовать всё по самому высокому разряду.

Янез Косиянчич, исполняющий обязанности президента Европейских Олимпийских комитетов:

В первую очередь, надо сказать, что мы были невероятно впечатлены тем фактом, что получили приглашение провести Евроигры непосредственно от Президента Александра Лукашенко. Мы знаем, что у Беларуси большой опыт в проведении международных спортивных соревнований. Европейские игры по важности можно сравнить с олимпийскими. И мы убеждены, что Беларусь проведет их успешно.