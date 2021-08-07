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«Я до сих пор не верю». Алина Горносько рассказала, что чувствует после завоевания бронзы на ОИ

07 августа 2021 14:45
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Новости Беларуси. Медальную копилку Беларуси пополнила Алина Горносько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нее бронза в индивидуальном многоборье. Белоруска выступала в последнем запуске вместе с главными конкурентками. Они дрогнули, а наша грация – нет.

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«Я до сих пор не верю». Алина Горносько рассказала, что чувствует после завоевания бронзы на ОИ-1

Судьи не скупились на оценки. Итоговая сумма – 102 балла и 700 тысячных. В итоговом протоколе Горносько обошла всемирно известную россиянку Арину Аверину.

«Я до сих пор не верю». Алина Горносько рассказала, что чувствует после завоевания бронзы на ОИ-3

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр:
Я выходила на четвертый вид, не зная никаких результатов. Я просто хотела сделать красивое упражнение, красиво закончить Олимпийские игры, подвести итог этого пятилетия. И вот она, медаль в копилке сборной команды Беларуси. Я до сих пор не верю, и во мне, я думаю, ничего не изменится. Мы продолжаем работать.

# Олимпиада 2020 # Алина Горносько # Арина Аверина

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